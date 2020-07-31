Сергій Бабкін презентував танцювальний хіт "Бомба-Ракета": відео
Український співак Серій Бабкін порадував шанувальників прем'єрою пісні. Цього разу він здивував усіх танцювальним треком "Бомба-Ракета", який вже розлетітися мережею.
Ранок 31 липня розпочався із фантастичної прем'єри від Сергія Бабкіна. Улюбленець мільйонів у розпал літньої пори на офіційному ютуб-каналі презентував танцювальний сингл, у якому продемонстрував себе, як запальний та вибуховий артист. "Бомба-Ракета" відправила слухачів у нову музичну галактику Сергія Бабкіна.
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"Бомба-ракета" – це пісня-настрій, пістя-стан, у якому я перебував, коли писав її. Я обожнюю це словосполучення і використовую його часто тоді, коли хочу описати щось дуже круте. Для мене – це справжнє "вау". Звісно ж, що цей сингл про ту бомбу-ракету, яка щодня зі мною, змушує мене летіти в космом та відчувати себе земним жителем з неземними емоціями,
– розповів співак.