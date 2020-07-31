Сергій Бабкін у своїй творчості неодноразово поєднував різні стилі та жанри. Він є автором надзвичайно чуттєвих балад та вибухових треків, завжди експериментує та не збирається зупинятися на одному жанрі.

Дату релізу нової композиції із космічною назвою артист обрав не просто так. Саме цього дня 49 років тому перші астронафти проїхали на місячному всюдиході Lunar Rover Vehicle поверхнею Місяця.

"Бомба-ракета" – це пісня-настрій, пістя-стан, у якому я перебував, коли писав її. Я обожнюю це словосполучення і використовую його часто тоді, коли хочу описати щось дуже круте. Для мене – це справжнє "вау". Звісно ж, що цей сингл про ту бомбу-ракету, яка щодня зі мною, змушує мене летіти в космом та відчувати себе земним жителем з неземними емоціями,

– розповів співак.

Сергій Бабкін – "Бомба-ракета": слухайте пісню онлайн