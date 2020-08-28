Американська співачка Селена Гомес та південнокорейський гурт BLACKPINK несподівано презентували кліп та сингл Ice Cream. Всього за кілька годин ролик набрав 20 мільйонів переглядів.

Кліп та пісню презентували сьогодні, 28 серпня. І він вже став вірусним, оскільки дует найпопулярнішого жіночого корейського гурту BLACKPINK та відомої американської співачки Селени Гомес неабияк здивував фанатів обох сторін. Ролик з'явився на юфіційному ютубі гурту.

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Відео надзвичайно яскраве та незвичайне, адже відображає тематику літа й морозива. Селена з’являлась в трьох образах і кожен раз вражала стрункою фігурою.

Першим був біло-рожевий смугастий купальник та морська безкозирка. А другим – літній персиковий комбінезон. Волосся було вкладене з допомогою синьої хустинки. Для третього образу співачка вдягнула чорну спортивну майку та мінішорти. Look доповнювали оранжеві сонцезахисні окуляри і зелена тенісна кепка.

Дівчата з гурту BLACKPINK були в різних літніх вбраннях, що теж були не менш яскраві та різнобарвні. Лише за 5 годин кліп набрав більше 20 мільйонів переглядів.

BLACKPINK - Ice Cream (with Selena Gomez) – дивитись відео онлайн: