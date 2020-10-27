Рецепт дня від редактора Смачно 24 з тигровими креветками, свіжими овочами в човниках авокадо чудово смакуватиме на вечерю, адже він легкий, низьковуглеводний та без майонезу. Ми впевнені, що цей салат стане вашим улюбленим!

Креветки – чудовий дієтичний продукт багатий на високий вміст білка та невисоку жирність. А кінза та авокадо в салаті наситять його поживними вітамінами та корисними жирами, які так потрібні для організму людини.

Ми пропонуємо вам приготувати легкий та поживний салат з креветок за нашим рецептом:

Інгредієнти:

– 300 г креветок;

– 1 великий огірок;

– 8-10 шт. помідорів чері;

– ½ червоної цибулі;

– ½ перцю халапеньо;

– 3 стиглі авокадо Хаас;

– 1 ст. л пікантного соусу на основі томатів;

– ½ лимона;

– 2-3 гілочки кінзи;

– дрібка морської солі;

– 1 ст. л оливкової олії.

Як приготувати човники з креветками в авокадо

Ретельно чистимо креветки від панцирів та ніжок, видаляємо голову. Надрізаємо креветку вздовж спини гострим ножем та видаляємо кишківник. Найкраще для цього салату підійдуть тигрові креветки ТМ "Metro Shef", вони завжди відмінної якості, однакові за розміром та без пошкоджень. Після розмороження тигрових креветок мінімум води, а це означає, що ви купуєте справді морепродукти, а не лід.

Тигрові креветки ТМ "Metro Shef"

Миємо овочі водою, просушуємо паперовим рушником. Огірок наріжте дрібним кубиком, помідори розріжте на четвертинки, а гострий перець халапеньо тонкими кружечками.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. Змішайте овочі та заправте їх лимонним соком та дрібно нарізаною кінзою.

Почищені креветки підсмажте на розігрітій сковорідці з оливковою олією. Смажити креветки потрібно максимум по 1 хвилині з кожного боку. Готові креветки наріжте на шматочки та змішайте з овочами, злегка посоліть начинку та влийте соус на основі томатів.

Салат з креветками в човнику авокадо