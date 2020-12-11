2020 год стал настоящим испытанием. Пандемия коронавируса многих заставила изменить планы. Не обошла она и знаменитостей. В частности, COVID-19 повлиял на звездные свадьбы: кому-то пришлось перенести праздник, кому-то отменить, а кто-то все-таки женился в запланированную дату. Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку свадеб, которые состоялись в мире украинского и зарубежного шоу-бизнеса.

Несмотря на все невзгоды этого года многие украинские и мировые знаменитости вступили в брак. Яркие фото роскошных церемоний и платьев, тайные и резонансные празднования 2020 года смотрите в материале 24 канала.

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Памела Андерсон и Джон Питерс

20 января 2020 года 52-летняя американская актриса Памела Андерсон поженилась с 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом. Интересно то, что влюбленные познакомились около 35 лет назад, но романтические отношения длились всего несколько месяцев. Они не медлили со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.

Отметим, что именно Питерс помог Андерсон начать ее феерическую кинокарьеру. Он спонсировал ее занятия танцами, актерским мастерством и вокалом. Тогда продюсер сделал предложение актрисе, но она отказала. Причиной этого стала значительная разница в возрасте. Однако Джон не сдавался и сказал фотомодели, что через 30 лет она все-таки станет его женой. И его слова оказались пророческими.

Казалось бы, после стольких лет знакомства этот союз должен быть крепким, однако что-то пошло не так. Чувств хватило лишь на 12 дней. Уже 2 февраля СМИ активно распространяли информацию о разрыве Джона и Памелы.

Развод супругов не обошелся без скандала. В одном из интервью Питерс рассказал, что в то время, когда он согласился на брак с Андерсон, находился в отношениях с другой. Джон не задумываясь женился на актрисе, ведь это была мечта всей его жизни. Однако, как оказалось, Памела Андерсон решила воспользоваться чувствами продюсера и пошла с ним под венец из корыстных побуждений. У киноактрисы был долг в размере почти 200 тысяч долларов и вышла замуж за Джона лишь для того, чтобы он оплатил его. Также мужчина полностью заменил гардероб любимой.

Памела Андерсон опровергла скандальные заявления своего бывшего. Она отметила, что его деньги ей не нужны, она может самостоятельно позаботиться о себе. Но актриса призналась, средства от Джона Питерса все-таки получила. После разрыва продюсер со словами "Без обид" дал ей 100 тысяч долларов.



Джон Питерс и Памела Андерсон / Фото Us Weekly

MamaRika и Сергей Середа

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) тайно вышла замуж за юмориста и ведущего Серия Середу. Торжественная церемония состоялась в Таиланде. В марте на необитаемом острове Панган влюбленные обменялись супружескими обетами.

Артистка признавалась, что для них было важно убежать от всех, принадлежать только друг другу. Очевидцами важного в жизни пары события были только фотограф и мужчина, проведший церемонию.

Торжество происходило на побережье Сиамского залива у арки с тропическими растениями. Невеста вышла к своему любимому в роскошном кружевном платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi. Сергей Середа на свадебных фото в льняном костюме.

После церемонии MamaRika продемонстрировала свой второй наряд – белоснежное мини-платье. Новоиспеченные супруги устроили романтическую фотосессию в райском уголке планеты.

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Эмма Стоун и Дэйв Маккари

Оскароносная актриса Эмма Стоун вышла замуж за режиссера Дэйва Маккари. Во время шоу Hello Sunshine поклонники влюбленных заметили на безымянном пальце девушки обручальное кольцо. Во время шоу звезда также намекнула на изменение своего статуса, что также спровоцировало активные обсуждения среди пользователей сети.

So... are we all thinking about this or is it just me???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

Уже осенью этого года американское издание The Daily Mail сообщало о том, что на улицах Лос-Анджелеса Эмму и Дэйва видели с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Также молодоженов заподозрили в том, что они готовятся к появлению первенца. Такие слухи также спровоцировала своими высказываниями дизайнер Това Малибу. Она на личной странице в инстаграме говорила о том, что видела, как Стоун проходит мимо ее дома с округлившимся животиком.

Пока официального подтверждения от пары относительно женитьбы и беременности нет. Они тщательно скрывают личную жизнь от общественности, держат счастье подальше от посторонних глаз.

Напомним, влюбленные планировали вступить брак 21–22 марта 2020 года. Однако пандемия коронавируса изменила планы и торжество пришлось перенести. Инсайдеры сообщали, что венчание Эммы и Дэйва должно было пройти в церкви, расположенной неподалеку от роскошного поместья актрисы в Лос-Анджелесе. Свадебную вечеринку невесты планировали организовать в огромном саду на территории дома.

Владимир Жогло и его возлюбленная Ирина

Успешный юморист, выступающий в составе "Варьяты-шоу" Владимир Жогло 15 мая сообщил, что женился. Избранницей 31-летнего комика стала девушка Ирина, которая моложе его на 8 лет.

Поскольку влюбленные решили изменить семейный статус на карантине, то пышного празднования не было. Сначала расписались во львовском ЗАГСе. Обетами пара обменивалась в масках и латексных перчатках. Владимир отмечал, что на церемонии не было родителей, родственников и коллег по проекту "Варьяты-шоу".

17 июня стало известно, что пара заключила церковный брак, а также отпраздновала важное событие в кругу ближайших родных. Супруги указывали, что уже давно живут вместе, а официальная регистрация отношений и брак очень важны.

Свадебную фотосессию пара устроила на улицах Львова. Романтические фотографии быстро разлетелись по сети и покорили нежностью.

Свадебные фото Владимира Жогло / Фото Facebook / @ІринаЖогло

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница по проекту "Холостяк", успешный блогер Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу 12 августа.

Официально пара зарегистрировала отношения еще 20 мая в одном из киевских ЗАГСов. Долгожданное шумное празднование им пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Поскольку влюбленные стремились как можно скорее официально стать семьей, расписались в запланированную дату.

Для торжественной церемонии и празднования в замечательный летний день пара выбрала берег Днепра, где обустроили специальную зону и задекорировали ее. Позже в инстаграм-сторис Квиткова рассказала, что изысканная свадьба, не считая костюма, платьев и обручальных колец, обошлась им в 80–85 тысяч долларов, а это более 2 миллионов гривен.

В обед новобрачные встретились на роскошной набережной, а после захода солнца устроили романтическую церемонию, на которой обменялись супружескими обетами. Даша очаровала присутствующих и своего любимого, представ в необычайно красивом атласном платье с длинным шлейфом.

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Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Гордиенко 20 августа вышла замуж за Романа Блажкевича. Шумную свадьбу пара отгуляла в одном из столичных заведений, расположенном на крыше. На празднование они пригласили только самых родных и близких друзей.

Один из самых важных дней в жизни влюбленных прошел очень позитивно. Они вместе с гостями наслаждались каждой минутой, получали удовольствие от всего, что происходило вокруг.

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