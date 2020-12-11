Звездные свадьбы 2020: какие знаменитости поженились в этом году
2020 год стал настоящим испытанием. Пандемия коронавируса многих заставила изменить планы. Не обошла она и знаменитостей. В частности, COVID-19 повлиял на звездные свадьбы: кому-то пришлось перенести праздник, кому-то отменить, а кто-то все-таки женился в запланированную дату. Журналисты LifeStyle 24 подготовили подборку свадеб, которые состоялись в мире украинского и зарубежного шоу-бизнеса.
Несмотря на все невзгоды этого года многие украинские и мировые знаменитости вступили в брак. Яркие фото роскошных церемоний и платьев, тайные и резонансные празднования 2020 года смотрите в материале 24 канала.
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Памела Андерсон и Джон Питерс
20 января 2020 года 52-летняя американская актриса Памела Андерсон поженилась с 74-летним кинопродюсером Джоном Питерсом. Интересно то, что влюбленные познакомились около 35 лет назад, но романтические отношения длились всего несколько месяцев. Они не медлили со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу.
Отметим, что именно Питерс помог Андерсон начать ее феерическую кинокарьеру. Он спонсировал ее занятия танцами, актерским мастерством и вокалом. Тогда продюсер сделал предложение актрисе, но она отказала. Причиной этого стала значительная разница в возрасте. Однако Джон не сдавался и сказал фотомодели, что через 30 лет она все-таки станет его женой. И его слова оказались пророческими.
Казалось бы, после стольких лет знакомства этот союз должен быть крепким, однако что-то пошло не так. Чувств хватило лишь на 12 дней. Уже 2 февраля СМИ активно распространяли информацию о разрыве Джона и Памелы.
Развод супругов не обошелся без скандала. В одном из интервью Питерс рассказал, что в то время, когда он согласился на брак с Андерсон, находился в отношениях с другой. Джон не задумываясь женился на актрисе, ведь это была мечта всей его жизни. Однако, как оказалось, Памела Андерсон решила воспользоваться чувствами продюсера и пошла с ним под венец из корыстных побуждений. У киноактрисы был долг в размере почти 200 тысяч долларов и вышла замуж за Джона лишь для того, чтобы он оплатил его. Также мужчина полностью заменил гардероб любимой.
Памела Андерсон опровергла скандальные заявления своего бывшего. Она отметила, что его деньги ей не нужны, она может самостоятельно позаботиться о себе. Но актриса призналась, средства от Джона Питерса все-таки получила. После разрыва продюсер со словами "Без обид" дал ей 100 тысяч долларов.
Джон Питерс и Памела Андерсон / Фото Us Weekly
MamaRika и Сергей Середа
Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) тайно вышла замуж за юмориста и ведущего Серия Середу. Торжественная церемония состоялась в Таиланде. В марте на необитаемом острове Панган влюбленные обменялись супружескими обетами.
Артистка признавалась, что для них было важно убежать от всех, принадлежать только друг другу. Очевидцами важного в жизни пары события были только фотограф и мужчина, проведший церемонию.
Торжество происходило на побережье Сиамского залива у арки с тропическими растениями. Невеста вышла к своему любимому в роскошном кружевном платье в стиле бохо от итальянского бренда Tina Valerdi. Сергей Середа на свадебных фото в льняном костюме.
После церемонии MamaRika продемонстрировала свой второй наряд – белоснежное мини-платье. Новоиспеченные супруги устроили романтическую фотосессию в райском уголке планеты.
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Эмма Стоун и Дэйв Маккари
Оскароносная актриса Эмма Стоун вышла замуж за режиссера Дэйва Маккари. Во время шоу Hello Sunshine поклонники влюбленных заметили на безымянном пальце девушки обручальное кольцо. Во время шоу звезда также намекнула на изменение своего статуса, что также спровоцировало активные обсуждения среди пользователей сети.
Уже осенью этого года американское издание The Daily Mail сообщало о том, что на улицах Лос-Анджелеса Эмму и Дэйва видели с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Также молодоженов заподозрили в том, что они готовятся к появлению первенца. Такие слухи также спровоцировала своими высказываниями дизайнер Това Малибу. Она на личной странице в инстаграме говорила о том, что видела, как Стоун проходит мимо ее дома с округлившимся животиком.
Пока официального подтверждения от пары относительно женитьбы и беременности нет. Они тщательно скрывают личную жизнь от общественности, держат счастье подальше от посторонних глаз.
Напомним, влюбленные планировали вступить брак 21–22 марта 2020 года. Однако пандемия коронавируса изменила планы и торжество пришлось перенести. Инсайдеры сообщали, что венчание Эммы и Дэйва должно было пройти в церкви, расположенной неподалеку от роскошного поместья актрисы в Лос-Анджелесе. Свадебную вечеринку невесты планировали организовать в огромном саду на территории дома.
Владимир Жогло и его возлюбленная Ирина
Успешный юморист, выступающий в составе "Варьяты-шоу" Владимир Жогло 15 мая сообщил, что женился. Избранницей 31-летнего комика стала девушка Ирина, которая моложе его на 8 лет.
Поскольку влюбленные решили изменить семейный статус на карантине, то пышного празднования не было. Сначала расписались во львовском ЗАГСе. Обетами пара обменивалась в масках и латексных перчатках. Владимир отмечал, что на церемонии не было родителей, родственников и коллег по проекту "Варьяты-шоу".
17 июня стало известно, что пара заключила церковный брак, а также отпраздновала важное событие в кругу ближайших родных. Супруги указывали, что уже давно живут вместе, а официальная регистрация отношений и брак очень важны.
Свадебную фотосессию пара устроила на улицах Львова. Романтические фотографии быстро разлетелись по сети и покорили нежностью.
Свадебные фото Владимира Жогло / Фото Facebook / @ІринаЖогло
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница по проекту "Холостяк", успешный блогер Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу 12 августа.
Официально пара зарегистрировала отношения еще 20 мая в одном из киевских ЗАГСов. Долгожданное шумное празднование им пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Поскольку влюбленные стремились как можно скорее официально стать семьей, расписались в запланированную дату.
Для торжественной церемонии и празднования в замечательный летний день пара выбрала берег Днепра, где обустроили специальную зону и задекорировали ее. Позже в инстаграм-сторис Квиткова рассказала, что изысканная свадьба, не считая костюма, платьев и обручальных колец, обошлась им в 80–85 тысяч долларов, а это более 2 миллионов гривен.
В обед новобрачные встретились на роскошной набережной, а после захода солнца устроили романтическую церемонию, на которой обменялись супружескими обетами. Даша очаровала присутствующих и своего любимого, представ в необычайно красивом атласном платье с длинным шлейфом.
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Sonya Kay и Олег Петров
29-летняя певица Sonya Kay вышла замуж за 27-летнего хоккеиста клуба "Днепр" Олега Петрова 7 июня. Артистка держала в тайне своего возлюбленного и решилась рассказать о нем лишь в день свадьбы.
Незадолго до запланированного празднования у исполнительницы скоропостижно скончался отец, бизнесмен Сергей Хлябич. После этого пара решила отменить пышные торжества с приглашенными артистами, танцами и музыкой. Они только расписались и устроили скромную вечеринку в семейном кругу. Никакой развлекательной программы не было. Sonya Kay признавалась, что без отца ей это не нужно.
Однако пара все-таки устроила романтическую фотосессию, чтобы навсегда запомнить один из самых важных дней.
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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Украинский артист Виктор Павлик тайно женился на своем концертном директоре Екатерине Репяхове 29 мая. Однако влюбленные не спешили сообщать о своей женитьбе.
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10 июня должна была состояться запланированная свадьба Виктора и Екатерины, однако ее перенесли из-за карантина. Но об официальной регистрации отношений Репяхова рассказала именно в день долгожданного торжества. Она призналась, что молчала о свадьбе 12 дней и это было для нее очень тяжело.
Новоиспеченные супруги поделились общими фотографиями, где позировали уже в новом статусе. Они устроили совместную фотосессию и очаровали поклонников нежностью. Возлюбленная Виктора Павлика, которая на 29 лет моложе его, с гордостью рассказывает, что теперь жена и называет своего избранника мужем.
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Деннис Куэйд и Лора Савойя
66-летний голливудский актер Деннис Куэйд тайно женился на 27-летней Лоре Савойе. 2 июня 2020 года влюбленные обменялись обручальными кольцами.
Поскольку церемония проходила во время пандемии коронавирусной инфекции, то она была весьма скоромной. Среди гостей на тайное торжество пришли только ближайшие родственники и друзья влюбленных.
Сейчас в сети есть только одно свадебное фото новоиспеченных супругов. На нем видно, что актер пошел к алтарю в сером костюме от бренда Hugo Boss и белоснежной рубашке. Свадебный look он дополнил красивой бутоньеркой. Лора красовалась в роскошном приталенном платье со шлейфом и обнаженной спиной. Волосы она уложила в локоны и довершила образ невесты фатой.
Известно, что пара должна была обручиться в апреле 2020 года. Свадебная церемония должна была пройти на Гавайях, однако вспышка коронавируса разрушила все планы.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци 17 июля. Свадебная церемония состоялась в Королевской часовне Всех Святых, расположенной в Виндзорском замке.
31-летняя принцесса Беатрис пошла к алтарю в винтажном платье Norman Hartnell. Роскошный образ невеста дополнила тиарой из бриллиантов, которую когда-то надевала бабушка королевы Елизаветы II – королева Мария, а позже, в 1947 году, в ней Ее Величество вступила в брак с принцем Филиппом.
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Отметим, что свадьба Беатрис и Эдоардо была одним из самых ожидаемых событий года. Она была запланирована на 29 мая и должна была состояться в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Церемонию пара должна была оплатить самостоятельно, также событие должно было быть закрытым от прессы. Всего планировали пригласить 150 гостей.
Шон Пенн и Лейла Джордж
59-летний американский актер Шон Пенн в третий раз пошел под венец. Он тайно женился на актрисе Лейле Джордж, которая моложе его на 31 год. Об их свадьбе стало известно благодаря подруге невесты Ирене Феррис.
Известно, что роман между Шоном и Лейлой длился четыре года. Они длительное время скрывали свои отношения от общественности. Актер рассказывал, что официальная регистрация отношений никак не изменила их. Звездная пара отказалась от пышной свадьбы, а церемонию провела через Zoom 30 июля.
Алина Гордиенко и Роман Блажкевич
Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Гордиенко 20 августа вышла замуж за Романа Блажкевича. Шумную свадьбу пара отгуляла в одном из столичных заведений, расположенном на крыше. На празднование они пригласили только самых родных и близких друзей.
Один из самых важных дней в жизни влюбленных прошел очень позитивно. Они вместе с гостями наслаждались каждой минутой, получали удовольствие от всего, что происходило вокруг.
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Лили Аллен и Дэвид Харбор
Популярная певица Лили Аллен и актер сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор поженились 7 сентября в Лас-Вегасе. Тайную церемонию венчания влюбленные устроили в часовне Грейсленда. На ней присутствовал двойник Элвиса Пресли.
"На свадьбе, устроенной самим королем, народная принцесса вышла замуж за преданного, низкого происхождения, но хорошего владельца кредитной карты на красивой церемонии, освещенной пепельным небом благодаря горящему штату, находящемуся за много миль отсюда, в разгар глобальной пандемии", – с юмором подписал кадры в инстаграме Дэвид Харбор.
Не может не привлечь внимания и застолье. Новоиспеченная чета пригласила ближайших родственников и все вместе отправилась в кафе In-N-Out. Там гости и молодожены устроили празднование прямо на улице. Главным блюдом были бургеры.
Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли
Вдова итальянского оперного певца Лучано Паваротти Николетта Мантовани вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал финансист Альберто Тинарелли. Страстный роман между ними длился 9 месяцев.
Венчание 50-летней Николетты Мантовани и 52-летнего финансиста Альберто Тинарелли состоялось в церкви Святого Антония Падуанского в Болонье. Поскольку церемония проходила во время пандемии коронавируса, то на ней присутствовали только родные и близкие молодоженов.
Новоиспеченные супруги не стеснялись показывать свои чувства на камеру. Они обнимались, целовались и радовались каждому мгновению теплого осеннего дня.
Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли / Фото Getty Images
Григорий Чапкис и его возлюбленная
90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Имя своей возлюбленной он не разглашает, но известно, что она моложе маэстро бального танца на 52 года.
Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни,
– сказал Григорий Чапкис в одном из эфиров "Танцев со звездами".
Жена Чапкиса является сверстницей его внучки Анны Сафрончик. Танцор не хотел жениться, однако впоследствии изменил свое решение. Теперь отмечает, что 2020 год стал особенным для него, ведь ему не только исполнилось 90 лет, но также он смог найти свою любовь.
Джессика Браун-Финдли и Зигги Хит
Звезда популярного сериала "Аббатство Даутон" Джессика Браун-Финдли и актер Зигги Хит также сыграли свадьбу в 2020 году. Они с радостью поделились этой новостью с поклонниками.
Торжественная церемония состоялась 12 сентября в Великобритании. Влюбленные хотели провести этот день в кругу ближайших родственников и друзей, поэтому событие было закрытым для прессы.
Актриса пошла к алтарю в белоснежном наряде, украшенном кружевом. Платье невесты было со шлейфом, который добавлял ее образу изысканности и эффектно смотрелся на свадебных фотографиях. Джессика Браун-Финдли подобрала короткую фату и лаконичные украшения. В то же время жених Зигги Хит выбрал классический черный костюм с жилетом.
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Джессика Браун-Финдли и Зигги Хит поженились / Instagram-Stories / @jessierbrownfindlay
Том Йорк и Даяна Рончионе
51-летний вокалист и лидер группы Radiohead Том Йорк во второй раз пошел под венец. Он женился на итальянской актрисе Дайаной Рончионе. Громкую свадьбу влюбленные сыграли 19 сентября на Сицилии.
Известно, что праздник проходил в отеле Valguarnera в городе Багерия. Хотя застолье происходило во время пандемии коронавируса, однако было достаточно большим. Разделить особый день в жизни невесты пригласили 120 гостей, однако каждому выдавали защитные маски. Также молодожены попросили весь персонал сдать тест на COVID-19 и отказались от танцевальной площадки.
Фотограф Грег Уильямс поделился первыми кадрами с торжества. На черно-белых снимках влюбленные позируют в свадебных образах в отеле.
Тони Гаррн и Алекс Петтифер
Немецкая актриса и модель Тони Гаррн и английский актер Алекс Петтифер поженились. Свадьба состоялась через два года после помолвки. На фото, которое влюбленные распространили в сети, они показали свои обручальные кольца и страстно поцеловались. Пара не устраивала шумного празднования и просто насладилась незабываемым моментом, которого ждала несколько лет.
Теперь ты действительно можешь называть меня женой,
– написала под фото Тони.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Свадьба ведущего и шоумена Владимира Остапчука и его избранницы Кристины Горняк была одной из самых ожидаемых в украинском шоу-бизнесе. Громкое празднование и романтическая церемония состоялись 15 октября в одном из фешенебельных заведений под Киевом.
Из-за инфицирования коронавирусом паре приходилось переносить празднование, которое было запланировано на сентябрь. Однако в солнечный октябрьский день им все-таки удалось создать семью и разделить трогательные мгновения с родными людьми.
Гости собрались в одном из лучших комплексов, расположенном под Киевом. Музыкальное сопровождение в исполнении популярного пианиста Евгения Хмары гармонично дополнило атмосферу праздника. Романтическая вечерняя церемония, на которой молодые обменялись супружескими клятвами, растрогала собравшихся гостей. Этот день Кристина и Владимир запомнят навсегда.
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за своего возлюбленного Колина Джоста. Об этом сообщали все западные СМИ со ссылкой на благотворительную организацию Meals on Wheels. Известно, что церемония бракосочетания была закрытой от прессы. Пара пригласила на праздник только самых близких друзей и родственников.
Благотворители отмечали, что новоиспеченные супруги и гости во время застолья соблюдали карантинные ограничения. Также представители благотворительной организации пояснили, что актриса решила сообщить о свадьбе через них, поскольку таким образом хотела привлечь внимание к жизни пожилых людей и призвала пожертвовать средства в фонды, которые помогают пенсионерам.
Сейчас в сети нет фотографий молодоженов, поэтому поклонники только представляют, какое празднование организовала голливудская звезда.
Антин Мухарский и Елизавета Бельская
Украинский актер и писатель Антин Мухарский женился на искусствоведе Елизавете Бельской. Третья избранница мужчины моложе его на 19 лет. Их роман длился в течение шести лет и только в 2020 пара решилась узаконить отношения.
Несколько лет назад писатель сделал предложение любимой, предложив ей самостоятельно выбрать кольцо в ювелирном магазине. Впоследствии они заключили церковный брак в Украине, а в этом году расписались в Турции.
На самом деле наш брак заключался на небесах. Потому что мы первое, что сделали – обвенчались. А только в этом году официально стали мужем и женой,
– рассказал артист.
Таисса Фармига и Хейди Кляйн
26-летняя актриса украинского происхождения Таисса Фармига, сыгравшая главную роль в сериале "Американская история ужасов", тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хейди Кляйна.
Свадьбу влюбленные сыграли 8 августа, однако поклонникам рассказали об этом лишь 28 ноября. Таисса на личной странице в инстаграме опубликовала фотографию, где позирует вместе с мужем, а на ее пальце красуется кольцо. Влюбленные предстали перед камерой у свадебного торта с улыбками на лице.
Вышла замуж за своего лучшего друга,
– написала Фармига в публикации.
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