Знаменитый американский актер Мэттью Перри женится. Он сделал предложение любимой девушке и уже поделился ее фотографиями с поклонниками.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри неделю назад рассказал о помолвке. На личной странице в инстаграме он уже показал многомиллионной аудитории подписчиков фотографии своей любимой.

К теме Звезда "Друзей" Мэттью Перри женится впервые

Фото невесты Мэттью Перри

51-летняя звезда ситкома "Друзья" уже два года в романе с 29-летним литературным менеджером Молли Гурвиц. Недавно Мэттью сообщил о том, что собирается жениться, а теперь решил больше не скрывать от общественности свою избранницу.

В своем инстаграм-профиле Перри обнародовал фото, на котором девушка позирует, поднимая волосы вверх руками. Молли появилась перед камерой в черной футболке с надписью "Может ли это быть больше, чем просто футболка?".

На другой фотографии девушка изображена в кепке из собственной коллекции актера. На ней написано: "Что это, бейсбольная кепка?".

Что известно о личной жизни Мэттью Перри

Мэттью Перри имел романтические отношения с американской актрисой Лиззи Каплан, которые длились в течение шести лет и завершились в 2012 году. Также актер встречался с Джулией Робертс и Ясмин Блит, однако не видел с ними общего будущего.

Роман с Молли Гурвиц Мэттью закрутил два года назад. В мае этого года в СМИ была информация о том, что влюбленные разошлись, однако, вероятно, это были только слухи и теперь пара готовится к свадьбе.