Трата времени, - звезда "Друзей" назвала косметическую процедуру, о которой сожалеет
Источник:The Daily Mail
Актриса Кортни Кокс не раз прибегала к манипуляциям с внешностью. Она рассказала, что одна из процедур была совершенно бесполезной.
Звезда сериала "Друзья", сыгравшая Монику Геллер, из-за давления киноиндустрии пыталась продлить свою молодость. Она прибегала к многочисленным процедурам и операциям.
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О какой процедуре сожалеет Кортни Кокс
Актриса рассказала, что хотела сделать только одну инъекцию, но она увлекла за собой другие. Но об одной процедуре она больше всего жалеет – это филеры.
В этой индустрии так много давления относительно того, что нужно оставаться молодой, как только ты начинаешь, это превращается в эдакий эффект домино и ты все время делаешь еще. О чем я сожалею больше всего, так это о филерах,
– сказала Кортни Кокс.
Актриса сделала несколько манипуляций с лицом – контурную пластику, подтяжку, инъекции и блефаропластику. В 2017 году она решила растворить все инъекции, ведь лицо звезды практически не показывало мимику. Теперь Кортни не прибегает к косметическим процедурам.
"Это была полная трата времени, и мне жаль, что я подверглась давлению и стала это делать", – считает звезда.