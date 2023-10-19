Звезда сериала "Друзья", сыгравшая Монику Геллер, из-за давления киноиндустрии пыталась продлить свою молодость. Она прибегала к многочисленным процедурам и операциям.

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О какой процедуре сожалеет Кортни Кокс

Актриса рассказала, что хотела сделать только одну инъекцию, но она увлекла за собой другие. Но об одной процедуре она больше всего жалеет – это филеры.

В этой индустрии так много давления относительно того, что нужно оставаться молодой, как только ты начинаешь, это превращается в эдакий эффект домино и ты все время делаешь еще. О чем я сожалею больше всего, так это о филерах,

– сказала Кортни Кокс.

Актриса сделала несколько манипуляций с лицом – контурную пластику, подтяжку, инъекции и блефаропластику. В 2017 году она решила растворить все инъекции, ведь лицо звезды практически не показывало мимику. Теперь Кортни не прибегает к косметическим процедурам.

"Это была полная трата времени, и мне жаль, что я подверглась давлению и стала это делать", – считает звезда.



Кортни Кокс / Фото из инстаграма актрисы