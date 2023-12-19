Кому из знаков зодиака следует быть очень осторожным в 2024 году

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в следующем году следует быть очень внимательными и осторожными. Есть большой риск попасть в передрягу.

В частности, речь идет о Близнецах, Рыбах и Овнах. Что предрекают этим знакам зодиака, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Гороскоп на високосный год: какому знаку зодиака следует быть очень осторожным с желаниями

Близнецы

Вам следует быть осторожными в личной жизни. Близкий человек может предать. Сделает это внезапно. Будет больно и очень неприятно.

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Рыбы

В следующем году вы можете столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Однако, лучше не брать деньги взаймы. Следует найти дополнительный способ заработка.

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Овен

В новом году вам стоит быть очень осторожными со своими желаниями. Мечты будут осуществляться быстро одна за другой. Так что хорошо думайте, прежде чем чего пожелать.

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