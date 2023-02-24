Неудачная идея: знаки зодиака, которым нельзя быть вместе

В жизни важно найти человека, с которым было бы всегда хорошо. Однако не всегда это удается сразу. Существуют представители некоторых знаков зодиака, у которых вряд ли получится построить идеальные отношения в паре.

Те, кто родился под знаком зодиака Львов, Весов и Раков, предстанут перед трудностями, если захотят быть вместе с представителями некоторых стихий, пишет 24 Канал.

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Знаки зодиака, которым трудно построить отношения в паре

Львы

Представители огненной стихии являются эмоциональными и энергичными личностями. Поэтому, когда они решат начинать отношения с Овнами, это может привести к не лучшим последствиям. Поскольку последние относятся тоже к стихии огня, поэтому имеют похожий характер.

Возможно, сначала представители этих знаков зодиака будут испытывать страстные чувства. Однако вряд ли у них будет продолжение.

Львы и Овны привыкли быть лидерами в жизни, которые обычно не уступают своим принципам. Поэтому когда взгляды обоих столкнутся – тогда возникнут неизбежные конфликты.





Гороскоп для Львов

Весы

Весы – романтические и творческие личности. Стрельцы – прагматические и приземленные. Однако это не тот случай, когда противоположности гармонично дополняют друг друга.

В отношениях представителей этих знаков зодиака часто будет происходить недоразумение. Поскольку Весы будут желать ярких впечатлений, новых эмоций и сюрпризов, однако Стрельцы любят спокойствие и уют. Представители огненной стихии могут стать быстро неинтересными для Стрельцов.

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Раки

Ракам сложно быть вместе с представителями земной стихии. Именно таковы Козероги. У тех, кто родился под этими знаками зодиака, есть разные приоритеты в жизни.

Для Раков важна их работа. Они долго строили успешную карьеру, потому не готовы жертвовать ею. Для Козерогов именно отношения имеют первый приоритет в их жизни. Они мечтают о счастливой семье и преданном партнере.

Гороскоп для Раков