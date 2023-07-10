Готовьтесь к худшему: 3 знака зодиака, которых ждут тяжелые испытания к концу лета

К концу лета нескольким знакам зодиака придется пережить непростые испытания. Что их ждет в эти месяцы – смотрите дальше.

Овнам, Львам и Скорпионам стоит подготовиться к худшему сценарию. К концу лета на них свалятся трудности, пишет 24 Канал.

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Овен

Овнов может ожидать неудача в личной жизни. Контакт со второй половинкой потеряется, будут конфликты и ссоры. Из-за эмоционального напряжения вы будете срываться на окружающих.

Гороскоп для Овнов

Лев

У Львов есть риск потерять работу. Поэтому представители знака зодиака останутся без дохода. Не стоит сразу впадать в апатию: дайте себе время на отдых, а потом снова принимайтесь за дела.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионов может ожидать коварное предательство со стороны друзей. Есть риски, что это будет тяжелый удар в спину. После этого возникнет желание запереться в себе, но этого делать не стоит.

Гороскоп для Скорпионов