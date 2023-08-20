Фортуна нередко их обходит: 4 знака зодиака, которые притягивают неприятности

Часть из нас нередко могут сталкиваться с проблемами. Кажется, что чёрная полоса не закончится никогда.

Так вот, Овны, Водолеи, Весы и Близнецы привлекают неприятности. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Овен

Этот огненный знак может часто попадать в неприятные ситуации. В частности, на это влияет упрямство, самоуверенность и вспыльчивый характер Овна.

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Водолей

Представители этого знака гиперответственны и склонны переживать буквально за все. Они могут себя накручивать настолько, что начать притягивать неприятности. Водолеям может показаться, что буквально все против них.

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Весы

Рожденные под этим знаком всегда стремятся к балансу во всем. Правда, фортуна в большинстве своем не на их стороне. Как бы ни старались Весы, они склонны притягивать неприятности.

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Близнецы

Астрологи отмечают, что Близнецы хоть и оптимисты, но не самые счастливые знаки зодиака. Иногда им кажется, что против них практически все. Кроме того, эти люди могут быть зациклены на прошлом, что мешает двигаться вперед.

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