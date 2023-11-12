3 знака зодиака, представители которых являются "энергетическими вампирами": возле них невозможно находиться рядом

Довольно часто в жизни приходится встречаться с "энергетическими вампирами". После разговора с такими людьми, чувствуется усталость и приходит плохое настроение.

Астрологи считают, что представители трех знаков зодиака являются сильными "энергетическими вампирами". Это Тельцы, Скорпионы и Стрельцы. 24 Канал.

Неприятно Не умеют держать язык за зубами: 3 знака зодиака, которым не стоит доверять свои секреты

Телец

С Тельцами невозможно много времени проводить вместе. Их энергетика оказывает негативное влияние как на физическое, так и на моральное состояние других людей. Они буквально рушатся с ног после встречи с представителями этого знака зодиака.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

После общения со Скорпионами может резко пропасть настроение. Как будто все хорошо, но веселиться и думать положительно совсем не хочется. Если вы почувствовали такое, разговаривая со Скорпионами, стоит побыть некоторое время наедине.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Есть люди, которые просто терпеть не могут стрельцов. Так что среди их окружения нет представителей этого знака зодиака. Стрельцы способны высосать из вас энергию, сами того не замечая.

Гороскоп для Стрельцов