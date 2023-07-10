Совместимы на 100%: 2 знака зодиака, которые лучше всего подходят Ракам

Родившиеся под созвездием Рака производят впечатление холодных и сдержанных людей. Впрочем, со своими партнерами они открываются по-новому.

Представителям этого знака лучше всего подходят Рыбы и Скорпионы. Тем временем со Львами и Стрельцами Ракам тяжело, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Самой удачной парой для Раков есть Рыбы. Они создают безопасное пространство для Раков, которые наконец-то могут открыться. Кроме того, родившиеся под этими знаками имеют похожие темпераменты и семейные ценности. Также у них общая стихия – вода. Отношения Раков и Рыб будут крепкими.

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Скорпионы

У Раков и Скорпионов часто совпадают взгляды на жизнь. Представители этих знаков легко находят общий язык. Они умные всесторонне развиты. Такая пара будет проводить много времени вместе. Кстати, сильные стороны каждого из партнеров уравновешивают слабые другого.

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