День зимнего солнцестояния 2023: когда состоится самая длинная ночь в году

Зимнее солнцестояние – важное событие в астрономии. Ведь тогда Солнце опускается ниже всего к горизонту. Поэтому ночь становится самой длинной в году, а день – самым коротким. Люди с нетерпением ждут этого явления.

Дата зимнего солнцестояния постоянно меняется. Оно может выпадать на 21 или 22 декабря. Когда же в этом году состоится солнцеворот, знает 24 Канал.

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День зимнего солнцестояния 2023

В этом году зимнее солнцестояние выпадает на 22 декабря. Оно состоится в 05:27 по киевскому времени. По традиции, в этот день на Северное полушарие приходит зима. После зимнего солнцеворота ночи станут короче, а дни – длиннее.

Наши предки считали, что в День зимнего солнцестояния Солнце дарит больше тепла. Поэтому свет наконец-то побеждает тьму. Ночью люди праздновали Рождество Коляды, считавшегося одним из главных славянских богов Дажбога. Также разжигали костер, украшали свои дома и пекли обрядовый хлеб, который имел форму сердца.

Во время зимнего солнцестояния нельзя было устраивать громкие гуляния, употреблять алкоголь и вредную пищу. Потому люди проводили день в семейном кругу, а вечером накрывали большой праздничный стол.

Эти традиции празднования сохранились до сих пор. В День зимнего солнцестояния нужно обязательно заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся. Также принято загадывать желание, отпускать прошлое и весь негатив, убирать в доме, чтобы отогнать нечистую силу, которая гуляет по улице.