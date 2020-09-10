Журналистка Анастасия Луговая 1 августа 2020 года стала жертвой нападения мужчины в поезде Мариуполь – Киев, в котором ехала с сыном. Мужчина хотел изнасиловать ее и нанес сильные телесные повреждения, но Анастасия смогла самостоятельно спастись. На фоне инцидента в Украине подняли тему сексуальных домогательств, женщину пригласили для съемок нового социального клипа рэппершу Alyona Alyona.

О приглашении в новый видеоклип под названием "Сумно" на своей инстаграм-странице сообщила сама Alyona Alyona. Современную реппершу глубоко задела эта тема, и она решила осветить проблему в своем видео. В нем журналистка предстала с синяками на лице, которые за полтора месяца после избиения не сошли от рук нападавшего.

Важно Избиение Анастасии Луговой в поезде Киев – Мариуполь: реабилитация продлится несколько лет

Анастасия Луговая – главная героиня моего нового видео "Сумно". Та самая девушка, на долю которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде Мариуполь – Киев. Эта история, которая цепляет за самое сердце, что западает прямо в душу и болит. Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите!

- говорится в описании к видео в Alyona Alyona.

Артистка пояснила, что пытается заложить в песне тот смысл, который "лежит" глубоко в ее душе, поэтому этот трек не стал исключением. В частности она передала все эмоции не только из-за случая с Анастасией, но и из-за увиденного, когда она работала в социальной службе. Ее поразило то, что жертвы насилия часто боятся говорить о физической расправе над собой, потому что история Анастасии Луговой ее поразила, ведь та не молчала и борется за справедливость.

"Через меня проходили разные истории, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными. И можно было долго копошиться в каждой истории, проясняя подробности событий, но всегда оставался ясным один факт – никто ни при каких обстоятельствах не имеет права совершать насилие над любым лицом… – константировала звезда. Я призываю каждого человека, который пережил насилие над собой или стал его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена – это уже большое достижение".

Как на клип отреагировала Анастасия Луговая?

На своей инстаграм-странице жертва нападения призналась, что "Это как слова с моей души, будто написаны мной". Женщина добавила, что когда находилась в больнице, ей хотелось кричать от несправедливости. Поэтому она подчеркивает, что не нужно молчать о насилии и не стесняться этой темы.

Своим примером я хочу показать – нечего бояться! Пришло время менять свою жизнь к лучшему. Также хочется отметить: люди не будьте равнодушными к ситуациям, которые происходят на ваших глазах, приходите на помощь, спасайте! Нам с сыном никто не помог и мы спаслись благодаря чуду. Только представьте сколько таких людей, которые спасаются благодаря чуду. А со сколькими это чудо не происходит...

– написала Луговая.

Журналистка поблагодарила Alyona Alyona за такую ​​работу, которая поможет достучаться до людей и спасти или изменить их жизнь.

Alyona Alyona – Сумно: смотрите видео онлайн

Реперша призвала своих поклонников делиться собственными историями под хештегами в инстаграме #сумнотак #немовчипронасилля. В частности, Alyona Alyona оставила номера социальных служб, которые могут помочь в критических случаях.

Телефон горячей линии по предупреждению домашнего насилия:

116 123

0 800 500 335

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Телефон национальной детской горячей линии:

116 111

0 800 500 225

Что известно об избиении Анастасии Луговой?