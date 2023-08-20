Защищают от всего злого: 9 женских имен, служащих оберегами

Хочется, чтобы имя не только подходило крохе, но и было для нее оберегом. Такие женские имени существуют. Сейчас расскажем больше.

Специалисты утверждают, что от всего оберегают девочек такие имена, у которых есть четкие мужские формы. Речь идет о замечательных и красивых именах – Александре, Евгении, Валерии, Антонине, Владиславе, Виктории, Ольга. К тому же сильная энергетика ожидает девушек, во имя которых есть буква "р".

Как вам? Популярные и экзотические имена, которые выбирали жители Киева: загадочный список

Имена-обереги для девочек: список

Александра – имя с гордостью и стройностью. Его значение – "защитница", "надежда", "отважная". Женщины с этим именем могут проявлять как храбрость и силу, так и нежность и женственность. Им присуща внутренняя энергетика, помогающая им свернуть горы в собственных целях.

Варвара – необычное имя для девочек с перчинкой. Такие девушки – очень независимые и самостоятельные, отличаются взглядом на разные вещи.

Ольга – ассоциируется с киевской княгиней, значительно развивала старое государство – Киевскую Русь. Ольга первой приняла христианство среди князей. Они очень мудры и с аналитическим мышлением, поэтому к ним часто обращаются за советами.



Княгиня Ольга / Фото My Ukraine

Виктория – красивое имя с мощной энергетикой. Его владелицы сочетают в себе разные черты: могут быть кроткими и спокойными, но в своих целях – смелые и настойчивые. Нередко проявляют лидерство в отношениях.

Вера имеет одноименное значение – "вера во что-то". Некоторые считают, что оно значит "верное". Веры очень интересуются духовностью, это их наполняет и помогает "держаться на плаву".

Дарья. Сразу напоминает очень доброго, светлого и искреннего человека с большим сердцем. От этого имени веет теплом. Дарья – довольно элегантная, с чувством стиля. Обожает коммуникации с другими людьми. Часто выбирает профессии, связанные с общением.

Маргарита – обычно сильная личность с внутренним стержнем. Она обожает исследовать этот мир и его особенности. С Маргаритой грустно не бывает никогда, часто становится душой компании. Имя имеет такое нежное значение, как "жемчужина".

Валерия – прекрасное имя, отлично звучащее и хорошо запоминающееся. Женщины с таким именем преимущественно очень талантливы и любознательны. У них много интересов в жизни, не любят тратить время зря.

Евгения – положительный и открытый человек, который улучшает людям настроение. Ее жизнь обычно связана с помощью других, благотворительностью, социальной деятельностью. И им это нравится. Имя имеет интересную трактовку – "благородная".