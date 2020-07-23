Украинская исполнительница SLAVIA, которая является женой популярного певца Дзидзьо, отдыхает на Киевском море. Звезда похвасталась своими прелестями в купальнике.

Артистка летом отправилась на отдых. Женщина не спешит отправляться за границу, а проводит летние дни на Киевском море. На своей личной странице в Инстаграме она показала жаркий кадр.

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SLAVIA (Ярослава Хома) предстала перед фотокамерой в оранжевом купальнике на завязках. Певица не стесняется публиковать фотографии, на которых демонстрирует свои прелести. Звезда, очевидно, часто работает над своим телом, поэтому ей есть что показать. В своем Инстаграме певица часто публикует фото в купальнике, где щеголяет стройной фигурой.

Для купания исполнительница выбрала оранжевый купальник с рюшами на бюстгальтере. Трусики на завязках соблазнительно облягали ее ягодицы. Аутфит Ярослава Хома дополнила солнцезащитными очками, волосы распустила.

Обаяние, женственность, сексуальность – девиз на это лето, а может и навсегда,

– подписала фотографию певица.

Заметно, что женщина хочет привлечь к себе внимание, поэтому совсем недавно опубликовала еще одну фотографию, которая подчеркнула ее сексуальность. Звезда опубликовала одну из серий фотографий, которые были сделаны во время съемок клипа "Я тебе не мамка".

В кадре Ярослава Хома появилась в сплошном белом купальнике, массивных золотых сережках, шею украсили золотые цепи. Фотография подчеркнула пышную грудь исполнительницы.

"Во время, когда я родилась, планетой правила Венера, а Венера – это творчество, красота, наслаждение и гармония. Все, как я люблю", – подписала кадр исполнительница.