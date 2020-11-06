Жена известного певца Dzidzio исполнительница Slavia впервые заявила о себе полгода назад, выпустив видеоклип "Я тебе не мамка". Сегодня, 6 ноября, певица презентовала новый сингл "Хочу крутого мена".

Артистка стала автором слов и музыки. По словам Ярославы Фомы (настоящее имя исполнительницы) каждая женщина хочет иметь сильное мужское плечо, поддержку, как и каждый человек нуждается в женской энергии, которая вдохновляет на рост и развитие.

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Песню "Хочу крутого мэна" певица Slavia называет женской аффирмацией. Это так называемый гимн девушек, которые хотят удачно выйти замуж, знают себе цену, и знают, чего хотят.

Здесь есть определенный "стеб" на девушек, которые ходят в рестораны, "на охоту" на мужчин. Моя песня – это тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин. У них могут возникать странные ощущения, потому что здесь их разоблачают и дискредитируют. Остальные поймут, что это ирония. Не нужно воспринимать все буквально, надо читать между строк, – отметила артистка.

Slavia считает, что песни должны нести не только развлекательный характер, но и поучительный, вызвать какие-то эмоции. Поэтому молодая исполнительница уверена, что этот сингл вызовет бурю эмоций. Главная идея песни "Хочу крутого мена" – вдохновить на рост, развитие и на успех.

Для обложки нового сингла жена Dzidzio позировала в белом купальнике и длинной накидке с крыльями, украшенной поэтессами. Певица сделала яркий макияж: накрасила губы красной помадой, а веки темными тенями со стрелками.



Певица Slavia представила новый сингл

Ценителям творчества певицы новый сингл изрядно понравился, поэтому ее уже засыпали приятными комментариями.

"Красавица! Красотка! Я Обожаю Вас! Песня крутая, голос завораживает! Я всегда радуюсь, когда слушаю ваши песни. Люблю, ценю, Ваш, талант!", "Это просто бомба. Круто и еще раз круто, припев просто вау", "Песня огонь – прорыв года", – написали поклонники в комментариях.

Slavia "Хочу крутого мэна": смотрите видео онлайн