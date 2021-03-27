Международный день театра ежегодно отмечают 27 марта. В непростое для сферы культуры время Александр Ткаченко поздравил всех причастных с праздником и пожелал, чтобы пандемия быстрее отступила, а в зал вернулись довольные зрители. Зато в Харькове организовали концерт, несмотря на напряженную ситуацию с COVID-19.

По случаю Международного дня театра Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился ко всем театралам. Он отметил, что сейчас театры по всему миру переживают не лучшие времена, однако выразил надежду, что вскоре все представления будут собирать аншлаги.

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Сейчас театры в Украине и мире переживают сложные времена. Из-за карантина залы пустеют, еще хуже – остаются закрытыми неделями и месяцами... Желаю всем причастным, чтобы пандемия отступила, и о каждом представлении можно было снова писать "аншлаг". Вдохновения, интересных пьес и довольных зрителей,

– написал Александр Ткаченко.

Он поделился, что его любовь к театрам началась еще в детстве, когда ему посчастливилось попасть за кулисы и увидеть сказку изнутри. Министр культуры и информационной политики добавил, что театры имеют уникальную особенность: "Сколько бы раз ты не просматривал тут же спектакль – каждый раз, как в первый раз. Впечатления и эмоции всегда новые".