Желаю аншлагов и довольных зрителей, – Ткаченко поздравил с Международным днем театра
Международный день театра ежегодно отмечают 27 марта. В непростое для сферы культуры время Александр Ткаченко поздравил всех причастных с праздником и пожелал, чтобы пандемия быстрее отступила, а в зал вернулись довольные зрители. Зато в Харькове организовали концерт, несмотря на напряженную ситуацию с COVID-19.
Источник:фейсбук Александра Ткаченко
По случаю Международного дня театра Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился ко всем театралам. Он отметил, что сейчас театры по всему миру переживают не лучшие времена, однако выразил надежду, что вскоре все представления будут собирать аншлаги.
Читайте также Львовская опера бесплатно будет транслировать новые представления во время локдауна
Сейчас театры в Украине и мире переживают сложные времена. Из-за карантина залы пустеют, еще хуже – остаются закрытыми неделями и месяцами... Желаю всем причастным, чтобы пандемия отступила, и о каждом представлении можно было снова писать "аншлаг". Вдохновения, интересных пьес и довольных зрителей,
– написал Александр Ткаченко.
Он поделился, что его любовь к театрам началась еще в детстве, когда ему посчастливилось попасть за кулисы и увидеть сказку изнутри. Министр культуры и информационной политики добавил, что театры имеют уникальную особенность: "Сколько бы раз ты не просматривал тут же спектакль – каждый раз, как в первый раз. Впечатления и эмоции всегда новые".
Поскольку в красной зоне оказалось большинство регионов Украины – Киев и еще 12 областей, все праздничные мероприятия к Международному дню театра отменены. Однако в Харькове, который имеет "оранжевый" уровень эпидемической опасности, работники государственных театров и деятели культуры устроили концерт, передает "ВЕХА". Они собрались на митинг под стенами ХОГА, чтобы привлечь внимание к недостаточному финансированию театров города.
Митинг сопровождается выступлениями групп Bud'more, Dостоевсkий FM, "Папа Карло" и музыкантов Олега Каданова, Бориса Севастьянова, Мисько Барбары. Да, зрители продолжают собираться.
Поделиться новостью