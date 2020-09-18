Во время рабочей поездки на Львовщину президент Украины Владимир Зеленский присвоил Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик" статус национальной.

О решении президента сообщили на сайте его официального интернет-представительства. Соответствующий приказ глава государства подписал во время встречи с ректорами высших учебных заведений Львовщины.

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Владимир Зеленский обратился к руководителю коллектива со словами благодарности: "Я вас поздравляю и получаю удовольствие, подписывая этот приказ".

Президент подчеркнул, что капелла "Дударик" является настоящим украинским брендом, который знают далеко за пределами нашего государства.

Многие коллективы дали тысячи концертов. Но главное, что эти коллективы несут память, историю, они являются сердцем Украины. А еще они дарят удовольствие тысячам зрителей. Есть коллективы, которые культурно вдохновляют – не только в Украине, но и во всем мире,

– отметил Зеленский.



Встреча Владимира Зеленского с ректорами вузов Львовщины / Фото president.gov.ua



Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Львовщину / Фото president.gov.ua

Что известно о Национальной Львовской государственной академической мужской хоровой капелле "Дударик"?

Капелла была основана 17 октября 1971 года при Украинском музыкально-хоровом Обществе. Основателем и главным дирижером был заслуженный деятель искусств Украины Николай Кацал. За 40 лет своей деятельности капелла дала более 2500 концертов. "Дударик" представлял Украину во многих странах мира, в частности выступал в Карнеги-холле (США), Домском соборе (Рига), Соборе Парижской Богоматери (Париж).

За время работы коллектив получил многие государственные отличия, в частности стал единственным художественным коллективом в Украине, который является лауреатом Национальной премии имени Т. Г. Шевченко.