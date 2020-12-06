Американская знаменитость Кортни Кардашян продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. На этот раз звезда показала, как катается на скейте в зеленом купальнике.

Звезда американского реалити-шоу "Семейство Кардашян" поделилась новым горячим кадром на личном аккаунте в инстаграме. Кортни Кардашян не устает заводить сеть сексапильными образами.

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Знаменитость позировала у большого бассейна на живописном фоне гор и деревьев. Похоже, Кортни устроила себе отдых и показала кадр, как она проводит досуг. Звезда сфотографировалась, когда каталась на скейте. Она надела зеленый купальник, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию, большие ягодицы и упругую грудь. Кардашян каждый раз поражает безупречной и соблазнительной фигурой.

Пикантный образ дополнили большие солнцезащитные очки. Кортни Кардашян перед камерой предстала без макияжа, похваставшись натуральной красотой. Длинные волосы знаменитость завязала в высокий аккуратный пучок. Эротическая фотография звезды набрала от активных фолловеров более миллиона лайков всего лишь за несколько часов.



Кортни Кардашян в зеленом купальнике / Instagram / @kourtneykardash