Ежегодный музыкальный фестиваль Zaxidfest перенесли на 2021 год. Причиной отмены масштабного мероприятия в этом году стал запрет местных властей, однако организаторы не соглашаются с этим решением и считают его предвзятым.

За считанные дни до проведения Zaxidfest на официальной странице фестиваля в фейсбуке появилось заявление об отмене мероприятия и переносе на 2021 год.

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Организаторы признались, что боролись до последнего, чтобы с 4 по 6 сентября собрать меломанов на Львовщине, однако Городоцкая районная власть запретила проводить мероприятие. Причиной такого решения стало то, что район проведения Zaxidfest попал в оранжевую зону, хотя во время подготовки был в зеленой.

Однако представители масштабного фестиваля считают позицию власти предвзятой и не соглашаются с ней, но времени апеллировать и оспаривать решения уже не имеют.

К сожалению, все выглядит так, что адаптивный карантин адаптирован под друзей тех, кто принимает решения, а не во всех. Правила игры не одинаковы для всех. Возможно, это связано с гражданской позицией организаторов. Мы считаем это решение власти несправедливым и несогласны с ним. Это выборочное применение законов,

- говорится в заявлении.

Организаторы Zaxidfest отметили, что не хотели пира во время чумы и выступали за прозрачные, понятные и одинаковые правила для всех. Они также объявили о рисках закрытия фестиваля силовым способом. Поэтому Zaxidfest в полном формате состоится с 26 по 28 июня 2021 года.