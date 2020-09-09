Утром иногда не хватает времени даже на чашечку кофе, не то что на готовку. Несмотря на это завтрак важен для нашего здоровья. Поэтому мы подготовили простые рецепты блюд, которые можно приготовить в микроволновке.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку пяти рецептов вкусных завтраков в микроволновке, которые вы приготовите за считанные секунды.

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Омлет с сыром



Рецепт омлета с сыром в микроволновке

Ингредиенты:

- 2 яйца;

- 2 столовые ложки молока

- соль по вкусу;

- молотый черный перец – по вкусу;

- другие специи – по вкусу;

- 2 столовые ложки тертого сыра.

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Рецепт омлета с сыром в микроволновке:

Взбейте яйца и молоко и вылейте в кружку. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45 секунд. Затем достаньте чашку, перемешайте и поставьте еще на 30-45 секунд. Приправьте готовый омлет солью, перцем и любыми другими специями и посыпьте тертым сыром.

Ванильный чизкейк



Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке

Ингредиенты:

- 60 г сливочного сыра;

- 2 столовые ложки сметаны

- 1 яйцо;

- ½ чайной ложки лимонного сока

- щепотка ванилина;

- сахар – по вкусу.

Рецепт ванильного чизкейка в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и поставьте в микроволновку на полную мощность на 1,5 минуты, перемешивая каждые 30 секунд. Готовый чизкейк можно охладить и посыпать ягодами и измельченными орехами или выбрать другие топпинги.

Овсяная каша с фруктами и орехами



Рецепт овсянки в микроволновке

Ингредиенты:

- 1 стакан воды;

- ½ стакана овсянки;

- 1 щепотка соли;

- 2 столовые ложки сахара,

- 1 чайная ложка корицы;

- 2 столовые ложки измельченных грецких орехов;

- ¼ стакана любых фруктов или ягод.

Рецепт овсянки в микроволновке:

Смешайте все ингредиенты и выложите в чашку. Поставьте в микроволновку на 2 минуты и 20 секунд. Если каша получится жидкой, то готовьте ее еще 10-15 секунд.

Овсяная каша с яйцом

Рецепт несладкой каши / Фото pinterest

Ингреди​енты:

⅓ Стакана геркулеса;

½ Стакана молока;

1 яйцо;

¼ Стакана любых нарезанных фруктов.

Приготовление:

Все ингредиенты нужно смешать в форме, положить в микроволновую печь и готовить в течение одной минуты. Далее перемешайте и поставьте в микроволновку еще на 1-1,5 минуты в зависимости от желаемой консистенции каши. Чем дольше она будет готовиться, тем гуще станет. Кашу можно посыпать корицей, шоколадом, изюмом или добавить авокадо.

Бутерброд с яйцом пашот и сметаной

Быстрый и вкусный бутерброд / Фото eat-me.ru

Ингредиенты:

½ Стакана сметаны;

2 яйца;

1 перо зеленого лука;

1 ломтик хлеба;

щепотка паприки.

Способ приготовления:

Лук добавить в сметану и перемешать. Сделайте в сметане небольшое углубление и разбейте туда яйца.

Накройте контейнер крышкой и поставьте в микроволновку на 2,5-3,5 минуты, пока не будут готовы яичные белки. Выложите яйца и сметану на поджаренный хлеб. Посыпьте паприкой.