Защита лука и моркови от вредителей: 3 рецепта, которые нужно попробовать

Как лук, так и морковь атакуют разные вредители. Часто это именно луковая и морковная мухи. Они откладывают яйца у корней растений.

Впоследствии мухи начинают питаться листьями и плодами овощей. Через некоторое время растения увядают и нет уже, что собирать. Что же делать, чтобы уберечь плоды – расскажет 24 Канал.

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Как защитить лук и морковь от вредителей

Специалисты рекомендуют обрабатывать лук и морковь смесью на основе древесного пепла и горчицы в пропорции 3:1. Можно еще дополнительно посыпать им участки с овощами.

Оптимально будет произвести несколько таких обработок. Первый раз процедуру нужно сделать перед посадкой семян. Второй раз обработку проводят, когда саженцы взошли и выросли где-то на 7 сантиметров. Впоследствии следует посыпать грядку раствором из горчичного порошка 1 в 2 недели, если заметите на них вредителей.

Огородники уверяют, что такое средство не просто убережет овощи от вредителей, но и лук и морковь будут быстрее расти и развиваться. Горчичным порошком можно посыпать огород в любой момент, когда они увидели вредителей.



Горчичный порошок / Фото "Пищевик"

Против луковой мухи поможет обычная соль. Надо просто разбавить 200 грамм обычной соли в 10 литрах воды. Это средство советуют применять, когда у растения появилось перо 8-10 сантиметров. Поливают раствор в лунки у корней.



Кухонная соль / Фото Fotolia

А вот в борьбе с морковной мухой рекомендуется приготовить смесь из 1 части нафталина и 10 частей песка. Используют такое средство 1 раз в неделю.



Нафталин / Фото "УтильВторПром"