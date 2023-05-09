Картофель без колорадского жука: 6 способов борьбы с вредителями

Картошку выращивать несложно, но периодически появляются некоторые проблемы. В частности, колорадский жук. Следует узнать, как защитить от них картошку.

Картофель часто сажают, потому что он несложный в уходе. Впрочем, иногда возникают некоторые трудности. К примеру, колорадский жук. 24 Канал подскажет, как защитить картофель от колорадских жуков |

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Как защитить картофель от колорадского жука

Ручной сбор жуков. Периодически обходите свои грядки и собирайте жуков, собравшихся на картофеле. В то же время, если найдете яйца жуков, которые размещены обычно на обратной стороне листьев, их также следует удалить. Этот метод идеально подойдет, если участок – небольшой. И эту процедуру придется выполнять чуть ли не каждый день, чтобы выловить всех насекомых.



Колорадский жук / Фото Depositphotos

Физические барьеры. Используйте сетку или другие материалы для покрытия растений, которые обеспечивают барьер между жуками и листьями картофеля.



Сетка / Фото Эпицентр

Устойчивые сорта. Есть сорта картофеля сорта, которые менее подвержены заражению вредителями. Лучше выбирать их. Впрочем, это не абсолютная панацея от колорадского жука.



Картофель / Фото Есть

Народные средства. Есть еще некоторые методы борьбы с колорадским жуком. Речь идет об отпугивающих их запахах. Можно опрыскивать посадки луково-чесночным настоем, полынно-перечным, мыльным раствором. Этот способ достаточно эффективен.



Лук / Фото Shuba.life

Мульчирование почвы. Для этого можно использовать березовые или сосновые опилки. Они блокируют питание жука и он теряет смысл там находиться.



Мульчирование / Фото Аптека Садовника

Севооборот. Чередование различных овощей на огороде очень полезно. Сажая разные растения на грядках, вы можете уменьшить количество жуков, живущих в земле и на растениях.



Севооборот / Фото Википедия