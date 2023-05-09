Картофель без колорадского жука: 6 способов борьбы с вредителями
Картошку выращивать несложно, но периодически появляются некоторые проблемы. В частности, колорадский жук. Следует узнать, как защитить от них картошку.
Картофель часто сажают, потому что он несложный в уходе. Впрочем, иногда возникают некоторые трудности. К примеру, колорадский жук. 24 Канал подскажет, как защитить картофель от колорадских жуков |
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Как защитить картофель от колорадского жука
Ручной сбор жуков. Периодически обходите свои грядки и собирайте жуков, собравшихся на картофеле. В то же время, если найдете яйца жуков, которые размещены обычно на обратной стороне листьев, их также следует удалить. Этот метод идеально подойдет, если участок – небольшой. И эту процедуру придется выполнять чуть ли не каждый день, чтобы выловить всех насекомых.
Колорадский жук / Фото Depositphotos
Физические барьеры. Используйте сетку или другие материалы для покрытия растений, которые обеспечивают барьер между жуками и листьями картофеля.
Устойчивые сорта. Есть сорта картофеля сорта, которые менее подвержены заражению вредителями. Лучше выбирать их. Впрочем, это не абсолютная панацея от колорадского жука.
Народные средства. Есть еще некоторые методы борьбы с колорадским жуком. Речь идет об отпугивающих их запахах. Можно опрыскивать посадки луково-чесночным настоем, полынно-перечным, мыльным раствором. Этот способ достаточно эффективен.
Мульчирование почвы. Для этого можно использовать березовые или сосновые опилки. Они блокируют питание жука и он теряет смысл там находиться.
Мульчирование / Фото Аптека Садовника
Севооборот. Чередование различных овощей на огороде очень полезно. Сажая разные растения на грядках, вы можете уменьшить количество жуков, живущих в земле и на растениях.