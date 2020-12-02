Популярная поп-группа "Время и Стекло" должна была провести концерт в Запорожье 1 декабря. Но из-за пандемии коронавируса правоохранительные органы отменили его за несколько часов до начала.

О нарушении карантинных ограничений поп-группой сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области. Сейчас группа "Время и Стекло", которая распалась в начале года, проводит тур по городам с прощальными концертами.

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Накануне сотрудники полиции узнали о том, что 1 декабря в Запорожье должен состояться концерт известной поп-группы.

Мероприятие является нарушением карантинных норм, поэтому чтобы не допустить массового скопления людей и распространения коронавируса, органы провели беседу с организаторами выступления, руководством дворца культуры и самими артистами. Певцы согласились отменить свой концерт.

Организаторы выступления одной из популярных поп-групп страны планировали проведение концерта вопреки карантинным ограничениям. За несколько часов перед началом выступления сотрудники полиции осуществили превентивные меры, в результате которых массовое мероприятие было отменено,

– сообщили в пресс-службе.

Также правоохранители в очередной раз призвали людей и организаторов массовых мероприятий строго соблюдать карантинные ограничения. Их нарушения влекут за собой административную или уголовную ответственность.