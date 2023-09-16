Зачем ставить стакан уксуса в холодильник: лайфхак для хозяек

В холодильнике мы храним много разных продуктов, каждый из которых имеет свой запах. Соответственно через определенный промежуток времени оттуда начинает вонять.

Обычно неприятный запах в холодильнике возникает из-за испорченной пищи или отсутствия уборки. Поэтому его нужно периодически мыть. Есть одна хитрость, о которой расскажет 24 Канал.

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Откуда появляется плохой запах в холодильнике

В первую очередь следует посмотреть, в каком состоянии холодильник. Обратите внимание, нет ли каких-либо пятен, грязи, жирности. Просмотрите продукты, овощи, фрукты, нет ли на них признаков плесени. Выбросьте плохие.

Если в холодильнике есть определенные сильные запахи, кладите их в специальные контейнеры или емкости, которые плотно закрываются .

. Внимательно следите за сроком годности. Продукты, которые быстро портятся, не стоит оставлять на долгое время храниться.

Посмотрите, разлились ли какие-то напитки или молочные продукты. От них может быть неприятный запах.

Как эффективно устранить плохой запах из холодильника

Вам понадобится очень простое средство, которое есть дома у каждого. Это уксус. Его считают натуральным веществом, помогающим эффективно очистить любую поверхность. Также уксус уносит жирные пятна и отбеливание. Так что с такой простой задачей, как устранить плохие запахи, точно справится.



Мытье холодильника / Фото Vestnikao

Рецепт средства на основе уксуса – очень простой. Следует соединить жидкость с водой в пропорции 1:2.

Внесите 2 столовые ложки обыкновенной соды до пол литра воды.

обыкновенной соды до пол литра воды. Хорошо вымойте холодильник этим раствором.

Можно использовать и другой способ. Тщательно помойте полки и стенки холодильника любым удобным для вас средством. И тогда просто положите на одну из полок стакан уксуса. Пусть стоит так всю ночь и в течение этого времени не открывайте холодильник.