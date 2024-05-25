5 забытых украинских имен, которые успешно возрождаются

Забытые имена обладают какой-то особой энергетикой. Они действительно ассоциируются с чем-то древним, удачно передавая украинский колорит прошлых времен.

Среди забытых имен есть те, которые возвращаются и все чаще употребляются сейчас. Речь, частности, о таких: Юстина, Марьян, Евдокия, Лука и Неонила. Больше информации о них узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Перечень забытых украинских имен, которые возрождаются

Юстина

С латинского языка имя Юстина переводится как "справедливая". Его также связывают с именем, которое зародилось в Древнем Риме, – Юстус.

Юстина обладает мощной энергетикой, которая притягивает людей. Она любит новые знакомства, в компаниях проявляется как веселая и позитивная девушка.

Марьян

Имя Марьян образовалось от латинского имени Marianus или Marius и означает "принадлежащий к роду Марий". Иногда его трактуют как "море".

Марьян довольно открыт, поэтому обычно имеет много друзей. Он любит помогать людям. Кроме того, является борцом за справедливость.

Подборка имен, которые возрождаются / Фото Freepik

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Евдокия

Имя Евдокия пришло к нам из Древней Греции. Трактуется как "благоволение" или "добрая слава". На территории Киевской Руси появилось вместе с христианством и было популярно как среди богатых, так и среди бедных людей.

Евдокия – невероятно трудолюбивая. Благодаря этой черте характера, всегда добивается своих целей и воплощает мечты и желания в реальность.

Лука

Есть две версии происхождения имени Лука. По одной, оно имеет древнегреческие корни и означает "светлый", "рожденный на рассвете", "озаренный". По другой, происходит от имени Лукьян, которое переводится как "принадлежит роду Луки", "сын Луки".

В детстве Лука является достаточно впечатлительным мальчиком, но во взрослом возрасте учится отстаивать себя. К тому же он становится очень самостоятельным и ответственным.

Неонила

Древнегреческое имя Неонила толкуется как "новая" или "молодая". Считается, что оно образовалось от мужского имени Неон.

Неониле важно всегда хорошо выглядеть, поэтому обожает следить за собой. Она привлекает мужчин, однако долго выбирает себе жениха.