Украинский музыкант Сергей Бабкин записал песню "Бомба-ракета" и выпустил яркое видео на трек. В клипе певец вместе с женой Снежаной сыграли главные роли, примерив забавные костюмы ракеты и бомбы.

Украинские звезды доказывают, что карантин – не время для творческой паузы, и один за другим представляют новые треки. Артист Сергей Бабкин записал зажигательную песню "Бомба-ракета", главную роль в клипе на которую сыграла его любимая жена-актриса Снежана Бабкина. Видео появилось на официальном ютуб-канале музыканта.

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Клип супруги снимали на Харьковщине в течение четырех дней, однако эту творческую работу они называют самой тяженой в общей карьере. Сергей Бабкин на видео появился в огромном костюме ракеты, а его любимая примерила наряды бомбы, демонстрируя по-детски наивную историю двух веселых персонажей. Ради съемок пара просыпалась в 3 часа утра, а ужасная жара и тяжелые костюмы, которые "не дышат", стали настоящим испытанием. Самой сложной была сцена в раритетном автомобиле Mercedes 1931 года.

"У них трудно даже просто быть, а тем более передвигаться. Мы постоянно снимали их, чтобы отдохнуть и быстро надевали снова. Но мы даже не представляли, как получится снять сцену с машиной: залезть в нее и вылезти в наших костюмах было архисложным заданием!" – призналась Снежана Бабкина.

Наш видеоклип – это маленькая и очень яркая жизнь его – ракеты, и ее – бомбы. Это путь двух людей, который они проходят вместе через разные события, учатся, вдохновляют и открываются друг другу,

– высказался Сергей Бабкин о видео.

Режиссером видео на песню "Бомба-ракета" выступил Артем Усик – коллега артистов в харьковском театре "Прекрасные цветы", а актерами массовых сцен стали коллеги по труппе.

Сергей Бабкин – Бомба-ракета: смотрите видео онлайн