Долгожданная церемония награждения премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года. Сейчас стали известны имена всех номинантов, которые определил оргкомитет Национальной музыкальной премии.

Номинантов премии YUNA-2021 выбирали среди работ украинских исполнителей, которые вышли в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Следовательно, 79 экспертов определили, кто поборется за престижную награду. В среду, 9 декабря, представители премии объявили имена счастливцев. Мероприятие состоялось в Киеве с участием журналистов и некоторых звезд: KAZKA, Lida Lee, NINO, Alina Pash, Артем Пивоваров, БЕZ Обмежень (Сергей Танчинец), Анна Тринчер, Элина Иващенко и другие, сообщают на официальном сайте премии.

Музыкальная премия YUNA-2021 состоится весной 30-31 марта 2021 года в столичном Дворце "Украина". По словам организаторов, это будет два разных шоу. Во время проведения шоу обещают соблюдать все карантинные требования, которые будут обязательными на то время. Церемония награждения YUNA-2020 была перенесена, а впоследствии отменена из-за введения карантина на территории Украины. Объявление победителей премии проводили онлайн на страницах в социальных сетях.

Номинанты премии YUNA 2021

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

BEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Открытие года:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Ангела – Бумбокс и Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Кіно – Антитела

Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Лучший альбом:

13 waves – TVORCHI

1990 – MAX BARSKIH

Eclectica – NK

Nirvana – KAZKA

Жіноча сила – ТАЙАННА

Земной – Артем Пивоваров

Лучшая песня:

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Гора – THE HARDKISS

Дежавю – Артем Пивоваров

Кіно – Антитела

Кобра – THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

99 – KRUTЬ

A HUEVO – NK

Bonfire – TVORCHI

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

Bonfire – TVORCHI

DanceDiscoParty – KADNAY

I Want You – MARUV и BOOSIN

СЕАНС – ONUKA

Холодна ніч – Ivan NAVI

Лучший хип-хоп хит:

BOSORKANYA – Alina Pash

MAVKA – MamaRika

Ангела – Бумбокс и Крихітка

Гори – alyona alyona и KALUSH

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Другой формат:

ALLOISE

Pur:Pur

DakhaBrakha

Евгений Хмара

ЛУНА

Лучший дуэт / коллаборация:

Ангела – Бумбокс и Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хит:

Безумная любовь – Олег Винник

Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская

Красная помада – Ирина Билык

По кайфу – Олег Кензов

Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

Green Grey – вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитела – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець