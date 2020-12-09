YUNA-2021: номинанты музыкальной премии
Долгожданная церемония награждения премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года. Сейчас стали известны имена всех номинантов, которые определил оргкомитет Национальной музыкальной премии.
Номинантов премии YUNA-2021 выбирали среди работ украинских исполнителей, которые вышли в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Следовательно, 79 экспертов определили, кто поборется за престижную награду. В среду, 9 декабря, представители премии объявили имена счастливцев. Мероприятие состоялось в Киеве с участием журналистов и некоторых звезд: KAZKA, Lida Lee, NINO, Alina Pash, Артем Пивоваров, БЕZ Обмежень (Сергей Танчинец), Анна Тринчер, Элина Иващенко и другие, сообщают на официальном сайте премии.
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Музыкальная премия YUNA-2021 состоится весной 30-31 марта 2021 года в столичном Дворце "Украина". По словам организаторов, это будет два разных шоу. Во время проведения шоу обещают соблюдать все карантинные требования, которые будут обязательными на то время. Церемония награждения YUNA-2020 была перенесена, а впоследствии отменена из-за введения карантина на территории Украины. Объявление победителей премии проводили онлайн на страницах в социальных сетях.
Номинанты премии YUNA 2021
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Лучший исполнитель:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
BEZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Открытие года:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
Ангела – Бумбокс и Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Кіно – Антитела
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший альбом:
13 waves – TVORCHI
1990 – MAX BARSKIH
Eclectica – NK
Nirvana – KAZKA
Жіноча сила – ТАЙАННА
Земной – Артем Пивоваров
Лучшая песня:
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Гора – THE HARDKISS
Дежавю – Артем Пивоваров
Кіно – Антитела
Кобра – THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
99 – KRUTЬ
A HUEVO – NK
Bonfire – TVORCHI
Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
Bonfire – TVORCHI
DanceDiscoParty – KADNAY
I Want You – MARUV и BOOSIN
СЕАНС – ONUKA
Холодна ніч – Ivan NAVI
Лучший хип-хоп хит:
BOSORKANYA – Alina Pash
MAVKA – MamaRika
Ангела – Бумбокс и Крихітка
Гори – alyona alyona и KALUSH
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Другой формат:
ALLOISE
Pur:Pur
DakhaBrakha
Евгений Хмара
ЛУНА
Лучший дуэт / коллаборация:
Ангела – Бумбокс и Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хит:
Безумная любовь – Олег Винник
Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская
Красная помада – Ирина Билык
По кайфу – Олег Кензов
Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
Green Grey – вертикальный концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитела – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Останній танець
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