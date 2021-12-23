WINTER ROMANTIK FEST: как украинские звезды будут праздновать Рождество в Карпатах
Источник:24 канал
В Яремче, которое в Карпатах, состоится рождественский фестиваль украинской культуры и традиций WINTER ROMANTIK FEST. Многие наши знаменитости также отправятся туда за яркими впечатлениями.
Фестиваль WINTER ROMANTIK FEST уже десятый год проходит в гостеприимном отеле Romantik Spa Hotel (Яремче). Звезды, как и все предыдущие годы, будут петь колядки и готовить 12 постных блюд.
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В частности, фестиваль посетят: певцы Олег Собчук, Виктор Павлик, и Арсен Мирзоян, певицы Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк, телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.
Также на празднике приготовят кутью по старинным рецептам, а гости фестиваля смогут определить – какая кутья самая вкусная и выберут победителя.
Звезды соберутся в Яремче, чтобы отпраздновать Рождество / Фото Romantik Spa Hotel
Сюрприз для звезд и гостей
Основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон рассказал, что в этом году для всех звезд и гостей приготовили большой сюрприз.
Мы открываем комфортный концертный холл на 1 000 персон, где будут проходить все фестивальные события. Наконец сможем насладиться действием на сцене, хорошим звуком и песнями наших артистов в новом концертном зале,
– поделился Гаврон.
К слову, концертный холл ROMANTIK станет самой большой концертной и деловой площадкой в западном регионе Украины. На Рождество в новом месте пройдут первые концерты звезд – всего запланировано 9 музыкальных вечеров.
На фестивале традиционно выберут лучший образ, поэтому звезды уже готовятся и заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров.
Интересные факты о фестивале
За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST, его участники:
- Приготовили 8 00 литров кутьи и более 12 000 вареников.
- Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров.
- В то же время спели духовный гимн Украины "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музыку Николая Лысенко.
- Научились мастерить настоящую рождественскую звезду, а также прослушали и изучили более 100 колядок.
Карантинные ограничения
К сожалению, времена пандемии диктуют свои правила. Поэтому в этом году фестиваль будет проходить по обновленному формату – с рядом ограничений. А поселение в отеле проходит только при наличии сертификата о полной вакцинации или справки о негативном результате ПЦР-тестирования. Однако соблюдению традиций это не помешает.
Фестиваль состоится в Romantik Spa Hotel / Фото Romantik Spa Hotel