Премьера долгожданного lyric-video состоялась в пятницу, 28 августа, на ютуб-каналеPrivilege RnB. Из-за пандемии коронавируса Тина Кароль и Snoop Dogg не снимали клип. Звезда отметила, что в современных условиях "кривляться в скайпе оба не хотели. Читайте также Записала за один час: Тина Кароль рассказала о совместном треке со Snoop Dogg Поклонники исполнительницы после анонса не могли дождаться выхода трека, поэтому уже засыпали певицу в комментариях приятными комментариями. "Песня качает. Молодец, Тина, что не боишься экспериментировать", "Это нереально круто", "Мне очень нравится", "Это трек года", "Вот это уровень, молодец", "Тина, это просто бомба", – пишут поклонники в комментариях. Тина Кароль недавно призналась, что на протяжении своей карьеры много работала над тем, чтобы украинские исполнители были конкурентоспособными на западном рынке, а не только на Родине. Я сидела дома, зазвонил телефон. И мне говорят, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dog. А потом мне говорят, у тебя есть один час, чтобы записать свой кусок, выдумать музыку, слова и так далее, – поделилась артистка. Перевірено Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: смотрите видео онлайн