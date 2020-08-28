Премьера долгожданного lyric-video состоялась в пятницу, 28 августа, на ютуб-канале Privilege RnB. Из-за пандемии коронавируса Тина Кароль и Snoop Dogg не снимали клип. Звезда отметила, что в современных условиях "кривляться в скайпе оба не хотели.

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Поклонники исполнительницы после анонса не могли дождаться выхода трека, поэтому уже засыпали певицу в комментариях приятными комментариями.

"Песня качает. Молодец, Тина, что не боишься экспериментировать", "Это нереально круто", "Мне очень нравится", "Это трек года", "Вот это уровень, молодец", "Тина, это просто бомба", – пишут поклонники в комментариях.

Тина Кароль недавно призналась, что на протяжении своей карьеры много работала над тем, чтобы украинские исполнители были конкурентоспособными на западном рынке, а не только на Родине.