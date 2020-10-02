Известная певица Ирина Федишин является изрядно популярной. Звезда неоднократно говорила, что ее успех в большой степени заслуга мужа Виталия Челнока, который уже более 15 лет является ее продюсером. Впрочем, музыкальная карьера не принесла бы своих плодов, если бы артистка с детства не оттачивала мастерство.

О том, как начиналась ее карьера, знаменитость рассказала на своей личной странице в инстаграм. Как оказалось, маленькая Ирина Федишин пела с отцом на свадьбах.

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"Узнали? Да, это я с отцом. Здесь мне 12 лет. В то время, когда мама была на заработках за границей, мы с папой подрабатывали на свадьбах музыкантами. Припомню, как было холодно, потому что это была зима, а свадьба была не как теперь в ресторане, а в самодельном шалаше для музыкантов. Одета я в дубленку, которую мама передала из Италии. Она меня и согревала. Не простые были времена", – написала Ирина Федишин.



12-летняя Ирина Федишин с отцом / Instagram / @irynafedyshyn

Артистка отметила, что на фотографии изображен ее первый музыкальный инструмент Yamaha, который купил папа. Впоследствии на нем она написала немало известных песен.

"Именно папа был мой первый учитель музыки, который научил меня сольфеджио, гармонии, а также написанию песен. Первую песню для меня тоже написал Папа, которая называлась "цветок надежды". А уже потом была музыкальная школа, фестивали, малые сцены, которые расширялись во все более крупные.

Именно благодаря большой любви к музыке и упорному труду я сегодня счастлива, что имею возможность и дальше петь для вас, мои поклонники. Моя музыка – это язык моего сердца", – рассказала знаменитость.



Ирина Федишин пела с отцом на свадьбах / Instagram / @irynafedyshyn

Что известно о музыкальной карьере Ирины Федишин?

Творчество Ирины Федишин развивается в двух направлениях. Первый из них – это украинский народный стиль, который частично перекликается с украинским мелосом, а второй – популярная музыка. В феврале 2018 году Ирина приняла участие в восьмом сезоне "Голос страны".

На слепых прослушиваниях исполнила собственную песню "Малесенькі долоньки". Несмотря на то, что к ней повернулись кресла всех четырех тренеров, Ирина выбрала именно команду Джамалы, впрочем, в прямые эфиры она все-таки не попала.

Сейчас Ирина Федишин выпустила шесть альбомов: "Твій Ангел" (2007), "Україна колядує" (2007), "Пароль" (2012), "Україна колядує. Нове" (2013), "Цвіте калина" (2015), "Ти тільки мій" (2017).