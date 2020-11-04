Новый год и Рождество – самые ожидаемые зимние праздники. До прихода новогодних праздников осталось не так и много времени, поэтому рассказываем вам о выходных, которые ждут украинцев, чтобы вы смогли тщательно спланировать свой отдых.

Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете выделить время на отдых. Чтобы добросовестно спланировать праздничные зимние каникулы, нужно знать, сколько они будут длиться, пишет 24 канал.

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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2021 года

1 января – Новый год (выходной)

6 января – Сочельник (выходной);

7 января – Рождество Христово (выходной);

8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);

14 января – Старый Новый год (Василия);

18 января – второй Сочельник (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – великомученицы Татьяны.

В январе украинцы будут иметь 12 выходных дней, включая праздничные дни и обычные выходные. Календарь новогодних и рождественских праздников предусматривает 3 и 4 выходных дня подряд. Рабочих дней у украинцев будет 19.

Итак, в начале 2021 года украинцы будут иметь 3 выходных дня. Новый год 1 января приходится на пятницу, а за ним следуют 2-3 января (суббота и воскресенье). Стоит отметить, что традиционно предпраздничный четверг, 31 декабря, будет сокращен на 1 час.

Сочельник украинцы будут праздновать в среду. Этот день не является выходным, но также будет сокращен на 1 час. Рождество Христово приходится на четверг. 7 января традиционно является выходным днем.



В январе 2021 года у украинцев будет немало выходных дней

На заседании правительства 30 сентября решили перенести рабочий день 8 января, который приходится на пятницу и сделать его выходным. Поэтому украинцы будут иметь в 2021 году приятный бонус, а именно 4 выходных дня подряд.

Чиновники отметили, что перенос рабочего дня нужен для создания благоприятных условий для празднования в 2021 году рождественских праздников. Таким образом у украинцев выходными будут 7, 8, 9 и 10 января.

Впрочем, рабочий день 8 января перенесли на субботу, 16 января, поэтому этот день придется отработать.

Новый 2021 год в Украине

2021 год в Украине будет годом Белого Металлического Быка. Покровитель года больше всего любит труд над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом году – вернется к вам в двойном размере. Бык любит честных и ответственных людей. Для того, чтобы заручиться поддержкой этого знака надо хорошо работать. Тогда покровитель года ответит приязненностью и благосклонностью.



Символом 2021 года будет Белый металлический бык

Бык считается примерным семьянином, который постоянно заботится о любимых и близких людях. Белый Металлический Бык является приверженцем традиций, который ценит устоявшийся образ жизни и не согласится на какие-то новаторства.

Покровительство Быка в 2021 году поможет сфокусироваться на решении старых проблем, придаст сил тем, кто устал, поможет бороться с обстоятельствами, а также поможет встретить верных друзей.

Бык – уверенный в себе и спокойный знак, поэтому от года ждать сильных потрясений не стоит. Уделяйте внимание себе, своей семье, работе – это все, что бык так уважает и будет всячески способствовать вашему благополучию в этих сферах.



Новый год в 2021 году приходится на пятницу

Рождество в Украине

6 января христиане празднуют накануне Рождества – Сочельник. Это таинственное угощение называют Святой Вечерей, в которую обязательно входят двенадцать (по количеству апостолов) постных блюд. Главное блюдо – Кутья – символизирует единение с Богом.

7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово – один из самых важных праздников в году, у которого много древних традиций. В этот день в Вифлееме родился Иисус Христос, который был послан Богом на землю для искупления грехов и спасения человечества. На рождественские праздники водят вертеп, колядуют, ходят друг к другу в гости и желают всем добра на весь год.



Рождество Христово в 2021 году приходится на среду

На второй день Рождества (8 января) празднуют Собор Пресвятой Богородицы. На третий день после Рождества (9 января) отмечают праздник первомученика Стефана. Он первый после Христова Вознесения пролил кровь и отдал жизнь за Господа. Отсюда имеет почетный титул первого мученика.

14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, когда хозяйки готовят двенадцать блюд, но уже не постных. После Ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых. Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне. В период праздников приветствуют друг друга: "Христос родился – Славим Его".



Рождественские праздники в Украине завершаются на Крещение