Выходные в декабре 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Декабрь – последний месяц года, в котором есть ряд праздничных дней. Среди них – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Апостола Андрея Первозванного, Святого Николая, католический Сочельник и Рождество. Сколько выходных будет в декабре – читайте дальше.
От начала декабря и до середины января украинцев ждет много выходных и праздничных дней. В народе говорят, что в первый месяц зимы начинается "украинский Рамадан", который берет начало с праздника Романа (1 декабря) и заканчивается аж на Крещение (19 января). Об этом сообщает 24 канал.
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В декабре украинцев ждет 22 рабочих дня и 9 выходных дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем будет также католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря. Соответственно у украинцев будет 3 выходных дня – с пятницы по воскресенье. В 2017 году Рада поддержала решение сделать этот праздник выходным днем. С принятием этого законопроекта Рождество отмечается в Украине дважды – 25 декабря по Григорианскому календарю и 7 января по Юлианскому.
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Отметим, что предпраздничные дни 24 декабря и 31 декабря рекомендовано уменьшить на 1 час. Впрочем, это решается индивидуально в компаниях.
В декабре у украинцев будет 22 рабочих дня и 9 выходных
Праздники и выходные дни в декабре
1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа;
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;
5 декабря – День работников статистики;
6 декабря – День Вооруженных сил Украины;
7 декабря – Великомученицы Екатерины;
8 декабря – День благотворительности;
9 декабря – Международный день борьбы против коррупции. Международный день памяти жертв преступления геноцида;
10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля; Ханука.
11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;
12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;
13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (день ликвидатора);
15 декабря – Международный день чая;
16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;
17 декабря – Великомученицы Варвары;
18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;
19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;
20 декабря – Международный день солидарности людей;
21 декабря – День рождения кроссворда. День зимнего солнцестояния;
22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость";
23 декабря – Всемирный день сноуборда;
24 декабря – католический Сочельник;
25 декабря – католическое Рождество;
26 декабря – День подарков;
27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;
28 декабря – Международный день кино;
29 декабря – Международный день виолончели;
30 декабря – День бекона;
31 декабря – День приведения мыслей в порядок. День шампанского. Всемирный день медитации за мир на планете.
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