Декабрь – последний месяц года, в котором есть ряд праздничных дней. Среди них – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Апостола Андрея Первозванного, Святого Николая, католический Сочельник и Рождество. Сколько выходных будет в декабре – читайте дальше.

От начала декабря и до середины января украинцев ждет много выходных и праздничных дней. В народе говорят, что в первый месяц зимы начинается "украинский Рамадан", который берет начало с праздника Романа (1 декабря) и заканчивается аж на Крещение (19 января). Об этом сообщает 24 канал.

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В декабре украинцев ждет 22 рабочих дня и 9 выходных дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем будет также католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря. Соответственно у украинцев будет 3 выходных дня – с пятницы по воскресенье. В 2017 году Рада поддержала решение сделать этот праздник выходным днем. С принятием этого законопроекта Рождество отмечается в Украине дважды – 25 декабря по Григорианскому календарю и 7 января по Юлианскому.

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Отметим, что предпраздничные дни 24 декабря и 31 декабря рекомендовано уменьшить на 1 час. Впрочем, это решается индивидуально в компаниях.



В декабре у украинцев будет 22 рабочих дня и 9 выходных

Праздники и выходные дни в декабре

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа;

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – Великомученицы Екатерины;

8 декабря – День благотворительности;

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции. Международный день памяти жертв преступления геноцида;

10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля; Ханука.

11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (день ликвидатора);

15 декабря – Международный день чая;

16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – Великомученицы Варвары;

18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;

19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

21 декабря – День рождения кроссворда. День зимнего солнцестояния;

22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость";

23 декабря – Всемирный день сноуборда;

24 декабря – католический Сочельник;

25 декабря – католическое Рождество;

26 декабря – День подарков;

27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – Международный день виолончели;

30 декабря – День бекона;

31 декабря – День приведения мыслей в порядок. День шампанского. Всемирный день медитации за мир на планете.