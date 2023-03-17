Как сохранять здоровый сон: простые советы, которые помогут каждому

Каждую весну с 2008 года в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается Всемирный день сна. В 2023 году он выпадает на 17 марта. Этот день напоминает людям о проблемах недосыпания и бессонницы, а также отмечает важность здорового сна. Международные медицинские организации призывают человечество к здоровому образу жизни и делятся советами, как обеспечить качественный сон.

Приблизительно треть своей жизни мы проводим в состоянии сна, во время которого наш организм максимально расслабляется и отдыхает. Это связано с понижением уровня мозговой активности. Сон является необходимой составляющей здорового образа жизни, позволяющей организму восстанавливать свои силы и поддерживать энергетический баланс, информирует 24 Канал.

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Сколько часов в сутки нужно спать

Для взрослого человека оптимальная продолжительность сна составляет от 7 до 8 часов в сутки. Некоторые эксперты считают, что женщинам нужно от 8 до 9 часов сна, поскольку они более эмоциональны. А дети должны спать не менее 10 часов в сутки.



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