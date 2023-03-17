Как сохранять здоровый сон: простые советы, которые помогут каждому
Каждую весну с 2008 года в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается Всемирный день сна. В 2023 году он выпадает на 17 марта. Этот день напоминает людям о проблемах недосыпания и бессонницы, а также отмечает важность здорового сна. Международные медицинские организации призывают человечество к здоровому образу жизни и делятся советами, как обеспечить качественный сон.
Приблизительно треть своей жизни мы проводим в состоянии сна, во время которого наш организм максимально расслабляется и отдыхает. Это связано с понижением уровня мозговой активности. Сон является необходимой составляющей здорового образа жизни, позволяющей организму восстанавливать свои силы и поддерживать энергетический баланс, информирует 24 Канал.
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Сколько часов в сутки нужно спать
Для взрослого человека оптимальная продолжительность сна составляет от 7 до 8 часов в сутки. Некоторые эксперты считают, что женщинам нужно от 8 до 9 часов сна, поскольку они более эмоциональны. А дети должны спать не менее 10 часов в сутки.
Всемирный день сна / Фото из Pinterest
Как недосып влияет на организм
Исследования подтверждают, что длительные периоды недосыпа снижают производительность труда, усложняют процесс принятия решений, вызывают раздражительность и замкнутость в себе. В детстве же недостаточное количество сна может стать причиной отставания в росте и физическом развитии.
Кроме того, медики утверждают, что плохой сон может вызвать серьезные заболевания, среди которых инсульт и нервные расстройства.
Как сохранять здоровый сон
Соблюдайте режим
Важно ложиться и просыпаться каждый день в одно время. Регулярное расписание дня способствует гармонизации биологических часов, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье, настроение и работу всего организма.
Не ешьте на ночь и не пейте алкоголь
Последний прием пищи должен быть за два часа до сна. И если вы считаете, что алкоголь за ужином только поможет хорошо выспаться, это ошибка. Ведь алкоголь только возбуждает нервную систему, что приводит к ухудшению качества сна. Таким образом, чтобы заснуть быстро вечером и проснуться легко утром, необходимо соблюдать правильное питание.
Проветривайте комнату перед сном
Проветривание комнаты перед сном является одной из важных процедур, помогающих не только успокоиться, но и улучшить качество вашего сна. Оптимальная температура для спальни должна быть в пределах +18 °C, так как это позволяет вашему организму расслабиться и не перегреваться.
Не держите мобильные телефоны у подушки
Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и сейчас мы используем их не только для связи, но и для многих других потребностей. Однако телефон рядом с подушкой может негативно повлиять на здоровье и сон. Старайтесь снизить время, которое вы тратите на смартфон перед сном, поскольку это также может влиять на качество вашего сна. Научитесь отдыхать и расслабляться, а не просматривать новости или социальные сети.
Всемирный день сна / Фото из Pinterest