Тебе подходит добро: трогательные картинки-поздравления с Всемирным днем доброты

Ежегодно, 13 ноября, в мире отмечается Всемирный день доброты. Цель этого события – напомнить людям, что основой любой нации есть доброта и человечность.

Мы живем в мире, где люди гонятся за успехом, карьерой и руководящими должностями. Поэтому неудивительно, что нравственные ценности отошли на второй план. Для того, чтобы напомнить людям, являющимся основой общества, был создан Всемирный день доброты. Детальнее об этом празднике и как проявлять добро в повседневной жизни – читайте в материале 24 канала.

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История основания

Традиционно, Всемирный день доброты празднуют 13 ноября. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1998 году состоялось открытие Первой конференции Всемирного движения доброты. Саму организацию Всемирное движение доброты создали годом ранее в Токио. Ее участники – это волонтеры из разных стран, которые не устают напоминать миру, что доброта, гуманность и принятие – признаки цивилизованного общества. Именно это и главное в Декларации Движения доброты. Цель – напомнить миру о важности добрых поступков, объединить как можно больше людей вокруг этой организации.

Как творить добро в повседневной жизни

Люди всегда увлечены своими делами, считая, что делать добро – это обязательно отнимает силы, время и деньги. Но мы докажем, что хорошие поступки – это очень просто. Главное – начать. Так что советуют психологи:

Не скупитесь на комплименты. Скажите подруге, какое у нее прекрасное платье или как ей подходит макияж. Или похвалите детей за успехи в школе и хорошие оценки. Это придает уверенность в себе.

Показывайте благодарность. Поблагодарите кассира за приветливое отношение, официанта – за хорошее обслуживание, а таксиста – за комфортную поездку. Это мотивирует работать лучше.

Угостите коллег вкусненьким. Принесите в офис сладости, кофе или пиццу. Коллектив оценит ваш поступок. Это хороший повод пообщаться на нерабочие темы и сделать перерыв.

Если видите бездомное животное – купите сашету корма. Это стоит недорого, но так вы даете шанс животному выжить.

Позвоните или напишите сообщение своим родным. Спросите, как у них дела, как они себя чувствуют. Им будет приятно почувствовать, что вы о них заботитесь.

Поздравления для друзей с Днем доброты

Редакция 24 Канала подготовила подборку ярких картинок, чтобы вы могли отправить своим родным и поздравить их с этим чудесным днем.



Поздравление со Всемирным Днем доброты / Фото Pinterest



Поздравление со Всемирным Днем доброты / Фото Pinterest



Поздравление со Всемирным Днем доброты / Фото Pinterest