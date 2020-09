Популярный британский певец Сэм Смит взял перерыв в музыкальной карьере на три года. Но наконец он анонсировал выход нового альбома Love Goes.

28-летний Сэм Смит, популярный британский певец и обладатель главной музыкальной премии Грэмми, анонсировал выход нового альбома на своей инстаграм-странице.

К слову Леди Гага презентовала новый клип на песню "911": увлекательное видео

Третий студийный альбом певца выйдет под названием Love Goes. Пластинка будет доступна для прослушивания уже 30 октября. Отметим, что ранее у Сэма Смита были другие планы относительно выхода альбома. Он должен был называться To Die For, а дата была назначена на 1 мая, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести.

Я бесконечно рад анонсировать выход моего третьего альбома Love Goes. Он знаменует время экспериментов и познания себя,

– написал Сэм Смит.

Певец признался, что писал его два года. Он выразил надежду, что каждый следующий альбом сделает его ближе к себе самому. Отметим, что пластинку можно предварительно заказать на официальном сайте певца.