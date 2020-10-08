Королева Великобритании Елизавета II с марта находилась на карантине. Вместе с мужем принцем Филиппом она была в Норфолке, в Шотландии. Теперь Ее Величество вернулась в Виндзорский замок.

О возвращении королевы Великобритании в Виндзор сообщает издание Hello, ссылаясь на королевский дворец.

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94-летняя Елизавета II прибыла во дворец во вторник, 6 октября. А вот ее муж, 99-летний принц Филипп остался в Норфолке. Именно там он проводит большую часть своего времени после того, как сложил королевские обязанности.

По возвращении в Виндзор, королева планирует возобновить свою работу в привычном режиме, проводить некоторые встречи и давать аудиенции.

Что известно о карантине Елизаветы II?

После того, как в Великобритании произошла вспышка коронавируса и ввели карантин, королева и принц отправились на самоизоляцию в замок Балморал, расположенный в Шотландии. Обычно, Ее Величество проводит в этой резиденции летние каникулы. Однако в этом году из-за пандемии они начались значительно быстрее. В Норфолк Елизавета II прибыла еще в марте.

Вместе с мужем она провела на карантине семь месяцев и три недели. Это было самое большое количество времени, в течение которого Филипп и Елизавета были вместе за последние годы. Отметим, что в браке пара состоит уже 73 года.