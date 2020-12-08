Впервые за карантин: королевская семья Великобритании собралась в Виндзоре – волшебные кадры
Королевская семья Великобритании впервые за время пандемии коронавируса собралась вместе. Долгожданная встреча состоялась в Виндзорском замке. Королева Елизавета II прибыла к родным в ярком наряде.
Этого события сторонники монаршей семьи ждали несколько месяцев. Члены королевской семьи длительное время находились на самоизоляции и перед Рождеством, 8 декабря, наконец встретились. Кенсингтонский дворец поделился захватывающим видео на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.
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Встреча королевской семьи Великобритании
Дети и внуки Ее Величества прибыли в Виндзор на самую желанную встречу за все время пандемии. Торжественное событие состоялось на свежем воздухе, во дворе замка. Елизавета II вышла к гостям и порадовала всех своим присутствием.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон находились в рождественском туре по стране, а Виндзорский замок стал конечной остановкой их рабочего путешествия. Также на встречу с королевой прибыли принц Чарльз, герцогиня Корнуольская, принцесса Анна, принц Эдвард и графиня Уэссекская.
Королевская семья поблагодарила местных волонтеров и других работников за работу, которую они выполняют во время пандемии коронавируса и на Рождество. Присутствующие на мероприятии были без защитных масок на лицах, однако соблюдали социальную дистанцию.
На фото видно, что королева соскучилась по родным, с улыбкой на лице встречала их в Виндзоре и мило общалась. Дети и внуки Елизаветы II также невероятно счастливы в этот зимний день.
Встреча королевской семьи в Виндзоре / Фото Getty Images
Королева Елизавета II и герцоги Кембриджские / Фото Getty Images
Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images
Образ Елизаветы ІІ
Для важного события королева выбрала яркий наряд. Она вышла к гостям в красном пальто и элегантной шляпке. Шею Ее Величества украшал красно-белый платок, а уши – серьги с красными камнями. Такой аутфит Елизавета II соединила с черными туфлями.
Волосы она уложила в привычную прическу, сделала легкий макияж с красной помадой на губах. Довершила эффектный look черными перчатками и сумкой.
Елизавета II в красном наряде / Фото Getty Images
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