Королевская семья Великобритании впервые за время пандемии коронавируса собралась вместе. Долгожданная встреча состоялась в Виндзорском замке. Королева Елизавета II прибыла к родным в ярком наряде.

Этого события сторонники монаршей семьи ждали несколько месяцев. Члены королевской семьи длительное время находились на самоизоляции и перед Рождеством, 8 декабря, наконец встретились. Кенсингтонский дворец поделился захватывающим видео на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.

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Встреча королевской семьи Великобритании

Дети и внуки Ее Величества прибыли в Виндзор на самую желанную встречу за все время пандемии. Торжественное событие состоялось на свежем воздухе, во дворе замка. Елизавета II вышла к гостям и порадовала всех своим присутствием.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон находились в рождественском туре по стране, а Виндзорский замок стал конечной остановкой их рабочего путешествия. Также на встречу с королевой прибыли принц Чарльз, герцогиня Корнуольская, принцесса Анна, принц Эдвард и графиня Уэссекская.

Королевская семья поблагодарила местных волонтеров и других работников за работу, которую они выполняют во время пандемии коронавируса и на Рождество. Присутствующие на мероприятии были без защитных масок на лицах, однако соблюдали социальную дистанцию.

На фото видно, что королева соскучилась по родным, с улыбкой на лице встречала их в Виндзоре и мило общалась. Дети и внуки Елизаветы II также невероятно счастливы в этот зимний день.



Встреча королевской семьи в Виндзоре / Фото Getty Images



Королева Елизавета II и герцоги Кембриджские / Фото Getty Images



Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images

Образ Елизаветы ІІ

Для важного события королева выбрала яркий наряд. Она вышла к гостям в красном пальто и элегантной шляпке. Шею Ее Величества украшал красно-белый платок, а уши – серьги с красными камнями. Такой аутфит Елизавета II соединила с черными туфлями.

Волосы она уложила в привычную прическу, сделала легкий макияж с красной помадой на губах. Довершила эффектный look черными перчатками и сумкой.



Елизавета II в красном наряде / Фото Getty Images