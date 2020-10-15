Королева Великобритании с начала пандемии коронавируса находилась в резиденции в Виндзоре. Теперь же королева вернулась к работе, совершив официальный визит в британскую лабораторию.

О долгожданном выходе Елизаветы II стало известно из инстаграм-страницы королевской семьи. Представители королевы сообщили, что сегодня, 15 октября, она и ее внук принц Уильям стали гостями лаборатории Портон-Даун вблизи Солсбери, чтобы открыть там новый центр энергетической аналитики.

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В рамках мероприятия они встретились со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и организованной преступности. Не менее важной была встреча с британскими учеными, которые детально изучают вирус COVID-19 и помогают системе здравоохранения увеличить масштабы тестирование населения на наличие коронавируса.

Для важного мероприятия Елизавета II надела очаровательное пальто розового цвета длины миди с черными пуговицами и шляпку в таком же цвете с цветочной аппликацией. Свой образ она дополнила традиционной небольшой сумкой, туфлями и перчатками черного цвета. На ее пальто красовалась брошь с камнями, а на шее можно увидеть ее любимое колье из жемчуга и такие же серьги.

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Напомним, что 94-летняя Елизавета II и ее супруг принц Филипп еще в марте этого года переехали в замок Балморал, расположенный в Шотландии, по соображениям безопасности. В СМИ распространялись слухи, что коронавирусом в Букингеме заболели несколько работников, поэтому королеву решили обезопасить от вируса. Даже ее старший сын и престолонаследник принц Чарльз весной заболел COVID-19, но быстро выздоровел. Обычно, Ее Величество проводит в резиденции Норфолка летние каникулы. Однако в этом году она там провела наибольшее количество времени за последние годы – семь месяцев и три недели.

На прошлой неделе стало известно, что Елизавета II переехала из Шотландии в Виндзор в Англии, поскольку уже имеет ряд запланированных встреч. Принц Филипп пока остался в замке Балморал. В СМИ поговаривали, что королева также должна прибыть в Букингемский дворец.