С наступлением зимы стало известно, где проведет Рождество королева Елизавета II. Она вместе с принцем Филиппом впервые с 1988 года не будет уезжать в Сандрингем, а останется в Виндзорском замке.

Об этом сообщает издание The Daily Mail. Ранее британская пресса отмечала, что, несмотря на пандемию, королевская семья традиционно соберется вместе в Сандрингеме. Однако, в этом году все произойдет иначе.

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В этом, 2020 году, королева Елизавета II и принц Филипп откажутся от торжеств и останутся в Виндзорском замке изолированными, хотя к тому времени карантинные условия будут ослаблены. Последний раз они проводили праздники там в 1988 году.

Учитывая все действующие рекомендации, королева и герцог Эдинбургский решили, что в этом году они спокойно проведут Рождество в Виндзорском замке,

– сообщил представитель королевской семьи.

Заявление представителей королевы Елизаветы II также свидетельствуют о том, что она впервые не увидит на Рождество своих детей. Это первый случай с 1949 года, когда еще принцесса Елизавета оставила принца Чарльза в Великобритании и поехала на Мальту к мужу. Впрочем, ее дети могут посетить Виндзор, но только для прогулок по территории замка.

Также королева не будет посещать службу на Рождество в церкви, чтобы не создавать толпы. Зато она будет на частном богослужении в часовне Виндзорского замка.