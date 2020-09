Знаменитая южнокорейская группа BTS только пару дней назад забрала четыре награды премии MTV Video Music Awards 2020, как уже 1 сентября заняла первое место всемирно известного чарта Billboard. Последний раз они попадали в рейтинг в марте на 4 место.

На этот раз K-Pop группа BTS взлетела на вершину чарта Billboard Hot 100 в США с песней Dynamite. Поэтому они стали первыми представителями Южной Кореи, которые достигли топа чарта, сообщает издание BBC.

Стоит добавить, что их коллега – исполнитель PSY с популярным хитом Gangnam Style в 2012 году смог добраться только второй ступени.

Всего через неделю после выпуска хита Dynamite 21 августа его прослушали 33,9 миллиона раз и приобрели 300 тысяч слушателей. Такие показатели побили рекорд Тейлор Свифт 2017 года, когда она выпустила песню Look What You Made Me Do. Успех группы даже прокомментировал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин: "После того, как они четыре раза возглавляли чарт основных альбомов Billboard 200, теперь они достигли первого места в обоих чартах". По словам музыкантов группы, эта песня должна передать "положительные эмоции, энергию, надежду, любовь, чистоту, все".