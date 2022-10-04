Предание Воздвижения Креста Господня: молитвы, читающие на праздник

4 октября в Украине празднуют Предание Воздвижения Креста Господня. В этот день священник заносит крест в алтарь во время праздничного служения, а верующие приходят к Богу с важными молитвенными просьбами.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня посвящено обнаружению креста в пещере в 4 веке, на котором окончил свою земную жизнь Иисус Христос. По традиции в этот день верующие православной церкви соблюдают пост и воздерживаются от употребления в пищу мяса и рыбы. Также посещают храм и молятся, чтобы Бог помог со здоровьем и сложностями в жизни, пишет 24 канал.

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В церковной традиции празднование больших праздников отличается в день самого праздника и в дни пред- и после празднования. Перед празднованием больших праздников в церкви с помощью пения и молитв готовят верующих к встрече этого праздника. Впоследствии после праздника люди также молятся и поют песни. Последний день этого периода называется "предание". Поэтому 27 сентября выносят крест, а 4 октября на Предание Воздвижения Креста Господня – его заносят в алтарь.

Молитвы на праздник Предание Воздвижения Креста Господня

Перед дивною чудодійною силою, Четверокінечний і Трискладний Хресті Христовий, біля підніжжя твого у прах розпростертий, поклоняюся тобі. Чесне Древо, відганяє від мене всяке демонське стріляння і звільняє від усіх бід, скорбот і напастей.

Ти, бо єси Древо Життя. Ти єси очищення повітря, освітлення святого храму, огорожу мого житла, охорону Одра мого, просвітництво розуму мого, серця і всіх моїх почуттів. Твоє святе знамення захищає мене від дня мого народження, просвіщає з дня мого хрещення; воно зі мною і на мені у всі дні живота мого: і на суші, і на водах.

Воно ж супроводжувати мене буде до могили. Воно ж, святе та чудодійне знамення Хреста Господнього, сповістить всю землю про годину загального воскресіння мертвих і останнього Страшного і праведного суду Божого. Про Хрест Всечесний!

Боже, навчи та благослови мене, негідного, завжди безсумнівно віруючого, в непереможну силу Твою. Захисти мене від усякого супостата і зціли всі недуги мої душевні та тілесні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, силою Чесного і Животворящого Хреста твого помилуй і спаси мене, грішного, від нині й на віки віків. Амінь.

Молитвы на Предание Воздвижения Креста Господня / Фото "Главком"

Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть бiси від лиця тих, хто любить Бога й осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бicів силою poзп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пeкла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника.

О Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими Небесними Силами завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь

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Хресте Чесний, охоронителем дyші і тiла будь мені: образом своїм бiсiв подолай, воpогів віджени, пристpaсті приборкай і благоговіння даруй мені, і життя, і силу, і сприяння Святого Духа чесними Пречистої Богородиці молитвами. Амінь.

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Нехай воскресне Бог, і розточаться урази його, і нехай біжать від імені його ненавидячи його. Яко зникає дим, нехай зникнуть; яко тане віск від імені вогню, тако нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і знаменуються хресним знаменням, і в радості глаголючих: радуйся, Пречесний і Животворящий Хресті Господній, проганяй біси силою на тобі протятого Господа нашого Ісуса Христа. Пречесний і Животворящий Хрест Господній! Допомагай ми зі Святою пані Дівою Богородицею і з усіма святими на віки. Амінь.