Предание Воздвижения Креста Господня: что нельзя делать в этот праздник

4 октября в Украине отмечают Предание Воздвижения Креста. Это последний день в периоде празднования, который отличается своей торжественностью после празднования основного праздника. Как и каждый церковный праздник, он также имеет свои определенные запреты и ограничения.

Крест Господень был найден около 326 года во времена правления императора Константина, легализовавшего в Римской империи христианскую церковь. Его мать Елена по просьбе сына отправилась в экспедицию, чтобы найти крест на котором был распят Иисус Христос, пишет 24 канал.

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По преданию однажды императору приснился сон, предвещавший ему победу над врагами-язычниками. Константину в видении явился Иисус, державший в руке крест и произнесший ему такие слова: "Под этим знаком ты победишь".

После обретения креста император приказал построить в Иерусалиме храм в честь Воскресения Господня. Впоследствии событие обретения креста легло в основу празднования Воздвижения Креста Господня. В церквях 27 сентября совершают обряд поднятия креста, а 4 октября происходит "отдание" креста, когда священник заносит крест в алтарь.

Что нельзя делать на праздник Предания Креста Господня / Фото "Canva"

Что нельзя делать на Предание Воздвижения Креста Господня

Обычно в этот праздник верующие посещают и соблюдают пост, не употребляют пищу животного происхождения, молока, яиц и рыбы.