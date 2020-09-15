Украинский писатель Сергей Жадан выпустил новый трек в составе рок-группы "Жадан и Собаки", в котором иронично раскритиковал действующего Президента Украины Владимира Зеленского.

Песню "Вова" Жадан презентовал 15 сентября в эфире "Радио НВ", где поэт с недавних пор является ведущим. На презентации трека Жадан с другими гостями эфира также имел возможность обсудить политическую ситуацию в стране и ее влияние на современное искусство. Ими стали: Соня Кошкина ("Левый берег") и Юрий Бутусов ("Цензор.НЕТ").

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Автор и исполнитель песни Сергей Жадан в прямом эфире поделился, что вместе с коллегами он писал этот трек без аллюзий на имя Вова и без личных обид. Добавим, что в тексте есть такие строки: "Бувай ми здорова, моя чорноброва, Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова, А нині Вова пензлює до Ростова". По словам Сергея, "Жадан и Собаки" лишь хотели показать, как украинцы часто слишком полагаются на человека, делают из него кумира, а затем в нем разочаровываются.

Страшная украинская болезнь – сначала влюбляться в кого-то, а потом – разлюбить. Мы об этом попытались написать песню. Это песня еще в прошлом году, но мы ее держали. Нам страшно интересно наблюдать, как искусство может резонировать с общественными процессами, как оно может совпадать с политическими нюансами и политической ситуацией,

– объяснил Жадан.

Почему Жадан и музыканты выпустили эту песню именно сегодня, поэт ответил, что именно сегодня стартует избирательная кампания перед местными выборами 25 октября. Поэтому символично было показать положение вещей в Украине именно сегодня.

"Мы решили выпустить эту песню сегодня, когда активно стартует очередная избирательная кампания, когда мы идем навстречу местным выборам, когда снова создаются кумиры, когда снова кричат ​​об измене и победе. Мне кажется, очень важно посмотреть на себя немного сбоку", – константував Сергей .

Что касается песни, то писатель добавил, что трек построен таким образом, что там есть монолог виртуального коллективного бессознательного "Вовы", который выполняет роль главы общества, Мессию, и хор людей, отвечающих ему унынием, скепсисом и проклятиями. "Это наша попытка отреагировать на настроения в обществе", – подытожил автор песни "Вова".

Жадан и Собаки – Вова: смотрите видео онлайн