В Украине живет более 30 тысяч выходцев из стран Африки. Подавляющее большинство – студенты, которые приезжают поучиться и пожить в другой культурной среде. Об истории музыканта Джеффри Кенни из группы TVORCHI – читайте дальше.

Нигерийцы – второе по численности африканское сообщество в Украине. Подробнее о нем рассказывает Ukraїner.

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В 2020 году в финал нацотбора на Евровидение прошел музыкальный коллектив TVORCHI, который создали украинец Андрей Гуцуляк и нигериец Джеффри Кенни. Несколько лет назад Джеффри приехал в Украину учиться на медика и остался. Он уже 7 лет живет в Тернополе.

В Нигерии Джеффри пел в школе и играл на кларнете в оркестре. Переехав в Тернополь, купил гитару и учился играть по видеоурокам на ютубе. Освоив основы, практиковался на уличной аудитории.

Однажды я увидел незнакомых ребят, которые в центре города играли на улице. Я подошел, спросил, кто поет вместе с ними. С тех пор мы встречались десятки раз и просто играли в центре,

– рассказал Джеффри.

Музыкант вспоминает о тех временах с искренним удивлением, потому что знакомства на улице в чужой стране пугали его. Как и для большинства нигерийцев, ему трудно давалась социализация в Украине. Украинцы не понимали английского, а Джеффри стеснялся говорить на украинском.

Он прошел базовый уровень на курсах, изучил цифры, буквы, научился читать и писать. На третьем курсе познакомился с однокурсником Андреем Гуцуляком.

Как музыка помогла Джеффри в Украине

В 2018 – 2020 годах их электронный дуэт TVORCHI выпустил 3 студийных альбома, выступил на сценах Тернополя, Львова и Киева и принял участие в Национальном отборе на Евровидение. Так музыка помогла парню найти свое место в Украине.



Украинская музыкальная группа TVORCHI из Тернополя / Фото Ukraїner

По приезде в Украину африканская молодежь проходит этап адаптации к климату, обществу, продуктам питания. Некоторые, чтобы быстрее войти в ритм нового, украинского, города, знакомятся с его жителями и активно учат украинский язык.

Другие, чувствуя дискомфорт в незнакомой среде, ищут земляков и образуют общины, в которых делятся своими воспоминаниями о доме.

"В Украине легче найти общий язык друг с другом"

В Нигерии проживает около 250 этнических групп, которые отличаются обычаями, языком и религиозными убеждениями. Джеффри убежден, что, в отличие от Нигерии, в Украине объясниться друг с другом легче, по крайней мере благодаря одному языку.

За годы жизни в Украине ему удалось найти общий язык с украинцами и заметить изменения в обществе. "Где-то 4 – 5 лет назад, когда я сюда приехал, я не чувствовал, что украинцы очень открытые, если честно", – отметил исполнитель.

И добавил, что если бы создавал музыку тогда, вряд ли она была бы такой популярной. Поэтому Джеффри приятно видеть, как сегодня украинцы наслаждаются украинской музыкой, которую исполняет не украинец. Это показывает, что время все меняет.

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Справка. Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украины. Все истории национальных, этнических общин в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.