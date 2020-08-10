Внучка Елизаветы II принцесса Евгения распространила в сети редкое фото с сестрой. Она поделилась фотографией, которую сделала накануне свадьбы принцессы Беатрис, по случаю ее дня рождения. 8 августа королевской наследнице исполнилось 32 года.

Принцесса Евгения опубликовала на личной странице в инстаграме трогательное сообщение. Кроме селфи с сестрой, которое было сделано совсем недавно, она поделилась архивным детским снимком, который очаровал сторонников монаршей семьи.

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Принцесса Евгения поздравила сестру с праздником

Старшая сестра принцессы Евгении отпраздновала 32-летие. На фотографии, которая разлетелась сетью, дочери принца Эндрю позируют на фоне сада. Они изображены в домашнем наряде, без макияжа на лице. Таким образом претендентки на королевский трон похвастались натуральной красотой и подчеркнули, что главным украшением девушки является ее улыбка.

Это фото произвело настоящий ажиотаж в сети, ведь совместные кадры принцесс можно увидеть довольно редко. Они не любят афишировать личную жизнь и редко делятся с поклонниками семейными моментами.

С днем ​​рождения, дорогая Бебеа. Вот мы накануне вашей свадьбы. Все еще качаются прически или аксессуары для волос (начиная с 90-х) и огромные улыбки на наших лицах, ⁣

– написала в публикации Евгения.



Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / Instagram / @princesseugenie

Также принцесса обнародовала архивное детское фото, где запечатлены вместе с мамой Сарой Йоркской и сестрой в детстве. Обе девочки одеты в одинаковые длинные цветочные платья и держат за руки свою мамочку.