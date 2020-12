Дочь принцессы Анны Зара и ее муж Майк Тиндолл ждут третьего ребенка. У супругов уже есть двое дочерей. Стоит добавить, что это уже второй ребенок в королевской семье, который родится в 2021 году – кроме нее ребенка ждет и другая внучка королевы, принцесса Евгения.

Радостной новостью 41-летний Майк Тиндолл поделился утром 9 декабря в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby, сообщает The Sun.

"У меня была замечательная неделя – мы получили результаты УЗИ, скоро родится третий Тиндолл", - не выдержал правду счастливый мужчина.

Стоит добавить, что кроме двух дочерей – шестилетней Мии Грейс и двухлетней Лины Элизабет – у Зары и Майка Тиндолл мог родиться еще один малыш, но перед рождением второго ребенка 39-летняя женщина перенесла выкидыш. Однако сейчас супруги невероятно счастливы. Поэтому следует ожидать появления малыша в 2021 году.

Отметим, что сейчас своего первенца также ожидает принцесса Евгения. Женщина вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбенка в 2018 году и в сентябре 2020 году она сообщила, что станет мамой.