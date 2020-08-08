15 августа дочь Елизаветы II принцесса Анна будет праздновать свое 70-летие. По этому случаю в Букингемском дворце должна была состояться громкая вечеринка, однако ее пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Однако принцесса не расстраивается и уже успела придумать неординарный сценарий празднования.

В этом году распространение коронавирусной болезни заставило многих людей поменять свои планы. В частности, это касается британской королевской семьи. Так, вместо пышной свадьбы принцессы Беатрис состоялась тайная церемония в близком кругу, а светский прием по случаю 70-летия принцессы Анны вообще отменили. Об этом говорится на страницах издания Vanity Fair.

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Сначала были планы отпраздновать день рождения принцессы вечеринкой во дворце, но позже королевская семья приняла решение отменить ее. Анна не любит лишней суеты, поэтому решили просто собраться с семьей и друзьями в другой раз. Пока эти планы поставили на паузу,

– рассказал инсайдер.

Дочь Ее Величества не относится к тем людям, которые грустят по любому поводу. Она уже взяла ситуацию в свои руки и придумала оригинальный сценарий празднования. В понедельник, перед тем, как королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп отправились в Балморал, принцесса устроила праздничный обед для родителей в Фрогмор-хаусе, что в Виндзоре. А уже на следующей неделе она вместе с мужем отправится в морское путешествие вдоль западного побережья Шотландии. Это любимое занятие супругов для проведения времени на летних каникулах.

А вот на официальной странице королевской семьи в инстаграме опубликовали серию детских архивных фото. В заметке представители монаршей семьи отметили, что принцесса Анна имеет довольно насыщенный рабочий график, является участником более 300 патронатов, связанных с ее широким кругом интересов. В частности, она увлекается спортом, сельским хозяйством и животными, наукой, медициной, здравоохранением, международным развитием, образованием, парусным спортом и военной службой.

В течение следующих семи дней в этом инстаграм-профиле будут появляться фотографии принцессы, которые будут демонстрировать каждое десятилетие ее жизни.

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